Luisa Alcalde tiene ante sí el reto de institucionalizar a Morena y superar la figura de AMLO

25.09.2024

El 2 de octubre de 2011, Andrés Manuel López Obrador formó una asociación civil a la que nombró como Movimiento de Regeneración Nacional, esto como parte de su campaña presidencial para las elecciones de 2012, en las que compitió por la presidencia bajo la bandera del hoy extinto Partido Revolución Democrática (PRD).Luego de su derrota frente al candidato priista Enrique Peña Nieto, López Obrador renunció en septiembre de 2012 al PRD luego de 20 años de militancia y convocó a la realización de asambleas al interior de su asociación para decidir su destino. Dos años después, Morena se convirtió en un partido político.Diez años más tarde se convirtió en la principal fuerza política del país, con una gran parte de las gubernaturas estatales, la mayoría en las dos cámaras del Congreso de la Unión y la presidencia. Ahora, la nueva dirigencia que encabezará Luisa María Alcalde, actual secretaria de Gobernación, tiene la encomienda de lograr la cohesión y la institucionalización de Morena.Un partido atípicoLa fuerza de Morena quedó evidenciada en las elecciones del 2018, en las que en conjunto con sus partidos aliados (Partido del Trabajo y el extinto Partido Encuentro Social) obtuvo la presidencia, 308 de las 500 curules en la Cámara de Diputados y 69 de las 128 en el Senado."Morena es un caso muy particular en el sistema político mexicano", consideró en entrevista con Sputnik Maximiliano García Guzmán, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).Por otra parte, Alejandra Sánchez, quien fue la encargada de coordinar la campaña de jóvenes de la ahora presidenta electa, Claudia Sheinbaum, destaca en entrevista con Sputnik como un buen antecedente del partido la formación de asambleas nacionales mediante las cuales se determinó dar luz verde a la búsqueda del registro de Morena como partido político.Otro de los factores que han influido en el fortalecimiento de Morena es la formación de estructuras de trabajo a lo largo del país desde que el ahora presidente López Obrador comenzó sus recorridos por la nación. Dos años después de que se determinó la formación del partido se logró obtener el registro ante el Instituto Nacional Electoral de México (INE), esto luego de cumplir con los requisitos tales como la realización de asambleas en al menos 20 entidades o en 200 distritos electorales en las que participen un mínimo de 3.000 afiliados por estado."Cuentan con gente con mucha experiencia que es muy cercana al trabajo, digamos, territorial, que para un partido es muy importante, y han sabido formar estructuras locales de apoyo que a partir del discurso que este partido maneja, se encuentra un eco muy importante con la población, sobre todo este discurso de desigualdad de promoción del desarrollo", ahondó al respecto el doctor García Guzmán.Los retos de la nueva dirigenciaEl pasado 19 de septiembre, el Consejo General del INE confirmó que el PRD, el histórico partido de izquierda del México contemporáneo, perdió su registro y, junto con él, sus derechos y prerrogativas. Varios factores influyeron en su declive, uno de ellos fue la formación de subgrupos al interior, cuyas pugnas llevaron a su desgaste.Los fantasmas de la caída del PRD rondaron por Morena luego de la designación de Claudia Sheinbaum como candidata presidencial. Marcelo Ebrard, quien estuvo al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana durante casi todo el mandato de López Obrador, se negó a aceptar los resultados acusando irregularidades en el proceso de elección.Así, en septiembre del año pasado, amenazó con abandonar Morena y anunció la creación de su asociación, la cual denominó "Movimiento Progresista". Su proyecto no prosperó y, tras el triunfo de Sheinbaum en las pasadas elecciones presidenciales, se anunció que el excanciller sería el próximo secretario de Economía."Surgimiento de corrientes, grupos, etcétera, creo que eso es natural, no solo de los partidos políticos, sino de la naturaleza social humana; siempre hay mayor o menor afinidad con unos o con otros, hay con quienes se entienden mejor, con quienes se trabaja mejor (...) una cosa es que existan corrientes, grupos, pero otra cosa es que sea uno de esos grupos los que se enquiste en la dirigencia y que no permitan a otros tomar protagonismo, ser parte de la dirigencia, ser parte de las de las decisiones", consideró Sánchez.Trasladado al caso de Morena, considera que un factor que juega a favor del partido es la apuesta por la unidad a su interior, esto en torno al proyecto de nación que el actual presidente López Obrador planteó desde la fundación del entonces movimiento social. Sin embargo, el doctor García Guzmán señala que hay un riesgo latente de que le ocurra algo similar a Morena.Dicho proceso de institucionalización, explica, consiste en el establecimiento de reglas claras que permita que, pese a las diferencias ideológicas de lo que puede ser izquierda, exista un juego político interno justo.Por otra parte, el especialista destaca que Morena debe además trascender la figura del presidente López Obrador. Afirma, por ejemplo, que gran parte del triunfo del partido en las elecciones del 2 de julio pasado se debió a la figura del mandatario federal, quien, de acuerdo con distintos sondeos, concluirá su mandato con aproximadamente un 70% de aprobación.En este sentido, Alejandra Sánchez sostiene que hay intención dentro de quienes integran a Morena por procurar la unidad y de "continuar transformando México para el beneficio de millones".Otra de las metas que Sánchez plantea para la dirigencia de Alcalde será la comunicación para poder transmitir la agenda de Morena, por ejemplo, en las entidades en las que el partido ha enfrentado más dificultades para posicionarse, como es el caso de Nuevo León, Jalisco y Guanajuato."Otro perfil muy importante, joven, que se está sumando a esta nueva dirigencia es justamente la secretaria de Comunicación, que es Camila Martínez. Es una joven de 27 años que además creo que el hecho mismo de que ella llegue es de por sí un gran mensaje para toda la militancia y todos los jóvenes que hemos decidido apoyar a Morena y sumarnos al proyecto", destaca.En cuanto a la labor de Luisa María Alcalde, el experto García Guzmán advierte que “tendrá que hacer mucha labor política de convencimiento con los actores para que se sientan a platicar, para que pueda haber acuerdos internos que eviten la fragmentación del partido”.¿Nepotismo en Morena?Junto con la designación unánime de Luisa María Alcalde, el hijo del presidente López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, fue electo como secretario de Organización del partido, órgano encargado del aparato estructural de Morena.Su próxima participación en el partido causó críticas de que se ejerció nepotismo para su nombramiento. La llegada de López Beltrán además contrasta con las varias declaraciones del actual mandatario federal respecto a que una vez que concluya su sexenio, ya no participará en la vida política del país."A mí me parece que en realidad no abona, este nombramiento yo sí lo vería con mucha reserva, porque justamente la señal que se está mandando es que el presidente directa o indirectamente, para que no aparezca tanto el público, (...) puede seguir operando", advirtió García Guzmán.En contraste, Alejandra Sánchez afirma que al interior del partido no se percibe un acto de nepotismo en este nombramiento.Sánchez sostiene que ambos cuentan con una amplia trayectoria, lo cual les da la legitimidad para emprender la dirigencia de Morena en los próximos años.

2024

