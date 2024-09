https://noticiaslatam.lat/20240924/andres-lopez-beltran-nuestro-trabajo-en-morena-sera-mantener-el-legado-de-amlo-1157717628.html

Andrés López Beltrán: Nuestro trabajo en Morena "será mantener el legado" de AMLO

Sputnik Mundo

Andrés Manuel López Beltrán, nuevo secretario de Organización de Morena, afirmó ante militantes que su trabajo estará enfocado en "mantener el legado" que... 24.09.2024

américa latina

política

andrés manuel lópez obrador

andrés manuel lópez beltrán

méxico

morena

"Para mí son momentos de difícil interpretación, porque me da mucho gusto iniciar mi carrera aquí donde siempre estuve, pero me da una enorme tristeza hacerlo al tiempo que se retira nuestro máximo dirigente [Andrés Manuel López Obrador]", expresó durante la jornada del Congreso Nacional de Morena.Andrés Manuel López Beltrán, quien ha tenido un paso discreto, pero activo en la política mexicana acompañando a su padre, fue electo este 22 de septiembre como parte de la nueva dirigencia de Morena, formación que será encabezada por Luisa María Alcalde Luján, actual secretaria de Gobernación del país latinoamericano.López Beltrán, también conocido como 'Andy', subrayó en su mensaje que el actual presidente mexicano "seguirá presente" mediante su ejemplo en el partido, que vio sus inicios el 2 de octubre de 2011 como un movimiento social, y agregó que el "relevo generacional" en Morena es representado por la mandataria electa, Claudia Sheinbaum Pardo.Mientras, el presidente López Obrador consideró durante una de sus conferencias matutinas que su hijo "quiere ayudar a consolidar" el partido oficialista. La mandataria electa, también integrante de Morena, respaldó por su parte el nombramiento y rechazó las críticas sobre sus vínculos familiares, al señalar que "tiene derecho" de participar en la política."Me da muchísimo gusto que sean jóvenes, es una nueva generación con mucha experiencia, que su juventud no es símbolo de inexperiencia, sino todo lo contrario, Luisa María Alcalde, pues es secretaria de Gobernación, fue secretaria del Trabajo, ella conoce Morena, fue fundadora, sé que va a hacer un gran trabajo", expresó.Andrés López Beltrán nació en Tabasco, igual que sus dos hermanos mayores, José Ramón y Gonzalo, y su padre, quien es oriundo del municipio de Macuspana. El joven es, al igual que el presidente mexicano, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en donde estudió Ciencia Política y Administración Pública.Es el segundo hijo de López Obrador con su fallecida esposa Rocío Beltrán Medina y dentro de la vida política, participó en las campañas de su padre del 2012 y de 2018, esto a través de la coordinación de las estructuras que en la segunda elección coadyuvaron en el triunfo del mandatario saliente.

