La Cruz Roja del Líbano pide a todos los países brindar asistencia al país

"Ahora la emergencia consiste precisamente en el gran flujo de víctimas, el alcance y la naturaleza de sus heridas y la necesidad de saber cómo y dónde prestar ayuda. Así que me gustaría hacer un llamamiento a todos los países para que ayuden al Líbano, ya sea con medicinas o alimentos", subrayó. Según Zoghbi, la situación en el país se ve agravada por la actual crisis económica, y el alcance cada vez mayor de la guerra está empezando a superar la capacidad de las instituciones médicas. A su vez, el jefe de la Orden de Farmacéuticos del Líbano, Joe Salloum, comunicó a Sputnik que el país no se enfrenta a problemas de acceso a los medicamentos. "Surgen más dificultades para entregarlos a los hospitales y farmacias en las zonas atacadas, ya que muchas carreteras ahora se encuentran bloqueadas", subrayó.Las autoridades de Irak afirmaron antes que están dispuestas a enviar especialistas y ayuda médica al Líbano en cuanto surja la necesidad. Asimismo, varios países de la región enviaron aviones con suministros médicos y de emergencia al Líbano tras las explosiones masivas de dispositivos de comunicación ocurridas en este país los días 17 y 18 de septiembre. Israel y el Líbano se encuentran en una guerra no declarada desde el pasado 8 de octubre, cuando Hizbulá comenzó a lanzar misiles y drones suicidas hacia las comunidades del norte de Israel como gesto de solidaridad con el movimiento palestino Hamás, tras su incursión armada en Israel, que a su vez respondió a cada ataque.Las acciones, tanto de Israel como de Hizbulá, se han ido incrementando, y se teme que el conflicto pueda convertirse en una guerra abierta o, incluso, una regional.Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) sostienen que los ataques que emprende en los últimos días están dirigidos contra Hizbulá. Según el Ministerio de Salud libanés, la oleada masiva de ataques aéreos de Israel en el sur y el este del Líbano del 23 de septiembre provocaron al menos 560 muertes, y 1.645 personas resultaron heridas.

