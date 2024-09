https://noticiaslatam.lat/20240924/no-podemos-seguir-asi-guterres-advierte-que-el-estado-del-mundo-es-insostenible-1157735284.html

"No podemos seguir así": Guterres advierte que el estado del mundo es insostenible

"El estado de nuestro mundo es insostenible. No podemos seguir así", subrayó Guterres en su discurso.En este contexto, destacó que el Líbano está "en un punto crítico" en medio de la escalada entre Israel y el grupo Hizbulá, y advirtió que el país no puede convertirse en "otra Gaza".En cuanto al conflicto palestino-israelí, indicó que el ritmo y la escala de muerte y destrucción en Gaza es algo que nunca había visto en sus años en el cargo de secretario general de la ONU."El ritmo y escala de muerte y destrucción en Gaza es algo nunca visto en mis años como secretario general", señaló.Las tensiones entre el Líbano e Israel se intensificaron después de que el Ejército israelí atacara el pasado 30 de julio una casa residencial en el barrio de Haret Hreik, en el sur de Beirut, destruyendo por completo el edificio. Entre los muertos se encontraba el alto comandante de Hizbulá Fuad Shukr.Los días 17 y 18 de septiembre, en distintas partes del Líbano se produjeron explosiones de buscapersonas, que dejaron más de 37 muertos y casi 3.000 heridos, según los últimos datos oficiales.Hizbulá y las autoridades libanesas acusan de esas explosiones a Israel, que no ha confirmado ni negado hasta ahora su implicación.El 20 de septiembre, el Ejército israelí lanzó un supuesto "ataque selectivo" contra la periferia sur de Beirut en el que fueron eliminados Ibrahim Aqil y otros 15 militantes de Hizbulá, entre ellos miembros de la cadena de mando de la Fuerza Radwan.

