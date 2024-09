https://noticiaslatam.lat/20240925/la-alta-popularidad-de-amlo-en-mexico-una-sombra-para-sheinbaum--1157711185.html

La alta popularidad de AMLO en México, ¿una sombra para Sheinbaum?

En este sentido, en una charla para este medio, el doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Maximiliano García, indica que la popularidad de la mandataria electa, quien asumirá el cargo de manera formal el 1 de octubre, puede refrendarse e incrementar si abre el diálogo con sectores que no son afines a su proyecto."Lo ha demostrado ante las feministas, con la creación de la Secretaría de las Mujeres; apostando por la ciencia, sobre todo después de los cuestionamientos que se hicieron en el actual sexenio al Conahcyht (Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías). Sheinbaum tiene la intención de reconciliarse con esos sectores; debe sopesar bien sus decisiones y, de esta manera, tener una buena aceptación en la primera etapa de su mandato", apunta.Previo a dejar el cargo, López Obrador cerrará el sexenio con una aprobación superior al 70%, de acuerdo con encuestadoras como Buendía & Márquez, Demoscopia Digital y De las Heras Demotecnia. Esta cifra contrasta con la que han tenido sus antecesores en el mismo período de su mandato. Por ejemplo, Enrique Peña Nieto (2012-2018) concluyó con solo 24% de simpatía con el electorado, mientras que Felipe Calderón (2006-2012) tuvo un 49% hacia el fin de su Gobierno.Y esto no solo es a nivel nacional. Entes como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico​ (OCDE) posicionan a México dentro de los primeros tres lugares en confianza hacia el Gobierno federal.¿Por qué AMLO alcanzó esta aceptación?Los expertos dicen que existieron varios factores para que López Obrador, quien dejará el cargo el 30 de septiembre, tuviera ese índice de aceptación al finalizar su mandato. Por ejemplo, una de las claves fue el acercamiento que tuvo con la población."Las conferencias matutinas, más conocidas como 'mañaneras', fueron el mecanismo más acertado para tener una conexión diaria con la gente, ya que insistía en las cualidades de la población con frases como 'el pueblo es bueno y sabio', 'los mexicanos son los más politizados del mundo'. Es decir, pone en primer lugar a sus seguidores", apunta Rojas, quien también es socio fundador de JOFA Consultores.Otra manera de refrendar esto fue a través de las giras alrededor del territorio mexicano que, con excepción de la temporada de mayores cierres durante la pandemia de COVID-19, eran semanales o quincenales. Estas las hacía para inaugurar obras como el Tren Maya o dar a conocer nuevas estrategias económicas, culturales o de seguridad en diversas regiones del país latinoamericano."El índice de aceptación es, al final del día, el humor de la sociedad. Hoy vemos que el presidente López Obrador tiene una popularidad que refleja lo que pasó el 2 de junio [en las elecciones generales mexicanas] y que está a punto de concluir. Más de la mitad de la población aprueba la gestión del presidente, independientemente de que pueda estar reprobado en otros temas como seguridad. Esto va más acerca de la percepción que tiene la sociedad sobre la figura, no sobre las acciones de Gobierno", destaca el especialista.Los pasos a seguir para SheinbaumDados los desafíos que enfrentará la presidenta electa de México, tanto García Guzmán como Rojas hacen énfasis en las estrategias que debe implementar para cautivar a la población mexicana más allá de los primeros años de su sexenio, mismo que concluirá el 30 de septiembre de 2030."Necesita poner más atención en el proceso de cómo se realizan los planes durante su mandato, porque parte del grado de apoyo con el que llega es de doble filo, es decir, porque se le da gracias a su cercanía con el proyecto de López Obrador más que por una simpatía gestada [por sí misma]", detalla el doctor en Ciencias Políticas por la UNAM.Para el consultor en Asuntos Públicos, es posible que la presidenta electa de México tenga una popularidad entre 50 y 60%, al menos, en el primer año de su Gobierno. No obstante, todo dependerá de cómo maneje temas polémicos, especialmente el de la aplicación de la reforma al Poder Judicial de la nación latinoamericana."[La próxima jefa de Estado en México] tiene un estilo mucho más técnico, académico y analítico, con una fuerte tendencia al uso de datos. Ella es de las políticas que toma decisiones informadas, lo cual será la base de su Gobierno (...); es más enfocada y entiende el ejercicio del gobierno desde un punto de vista basado en los resultados", expone."En esta misión, su gabinete es relevante porque tiene un equipo mixto, donde conjunta a personas cercanas al presidente López Obrador y a ella. Tendrá que encontrar la fórmula para que los más allegados a López Obrador sigan las directrices que ella ponga a partir del 1 de octubre (...). Sheinbaum es mucho más ordenada y sabe planificar muy bien, por lo que considero que la parte de su equipo que no sea tan próxima a su estilo de gobierno será cambiada en uno o dos años", finaliza Rojas.

