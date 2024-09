https://noticiaslatam.lat/20240925/esta-haciendo-campana-abiertamente-republicanos-se-lanzan-contra-zelenski-por-criticas-a-vance-1157776580.html

"Está haciendo campaña abiertamente": republicanos se lanzan contra Zelenski por críticas a Vance

"Está haciendo campaña abiertamente": republicanos se lanzan contra Zelenski por críticas a Vance

Sputnik Mundo

Republicanos en Estados Unidos se lanzaron en contra de Volodímir Zelenski, quien incluso fue señalado de buscar intervenir en las elecciones presidenciales en... 25.09.2024, Sputnik Mundo

2024-09-25T20:45+0000

2024-09-25T20:45+0000

2024-09-25T20:45+0000

volodímir zelenski

política

donald trump

kamala harris

ucrania

pensilvania

eeuu

x (red social)

partido republicano (eeuu)

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/08/14/1156935961_0:110:1051:701_1920x0_80_0_0_5f1bae6f65676af908d810adc547beec.jpg

El diario The Hill reporta que personajes republicanos como el senador Eric Schmitt y el hijo del expresidente Donald Trump, Donald Trump Jr., publicaron en la plataforma de redes sociales X críticas a Zelenski debido a sus comentarios en contra de J.D. Vance, candidato a vice, así como por su visita a Pensilvania, estado gobernado por el demócrata Josh Shapiro.Los republicanos argumentan que la parada del domingo 22 de septiembre en Pensilvania puede interpretarse como que Zelenski "está haciendo campaña" a favor de la candidata demócrata a la presidencia, la vicepresidenta Kamala Harris, y de los demócratas, utilizando el dinero de los contribuyentes estadounidenses.En una entrevista con The New Yorker, publicada el 22 de septiembre, Zelenski calificó a Vance de “demasiado radical” por sus opiniones sobre Ucrania, y sugirió al senador que estudiara la Segunda Guerra Mundial. Vance ha pedido que se ponga fin al apoyo estadounidense a Ucrania y que Kiev ceda territorio a Rusia en un acuerdo de paz. “La idea de que el mundo debe poner fin a este conflicto a expensas de Ucrania es inaceptable”, dijo Zelenski en la entrevista.Dichas críticas generaron enojo en la campaña del candidato republicano Donald Trump y fue su hijo, Donald Trump jr. quien salió a defender al compañero de fórmula de su padre."¿Así que un líder extranjero que ha recibido miles de millones de dólares en financiación de los contribuyentes estadounidenses, viene a nuestro país y tiene el descaro de atacar la candidatura del Partido Republicano a la presidencia?", publicó el 23 de septiembre en su cuenta de X.Biden y Harris se reunirán con Zelenski el 26 de septiembre, cuando se espera que el líder ucraniano les presente un plan de victoria. También se espera que entregue el plan a Trump, pero no están claros los detalles.

https://noticiaslatam.lat/20240911/harris-dice-que-entrego-a-zelenski-inteligencia-de-eeuu-antes-del-conflicto-ucraniano-1157426921.html

https://noticiaslatam.lat/20240923/zelenski-se-decanto-claramente-por-una-escalada-con-incursion-a-kursk-1157690437.html

ucrania

pensilvania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

volodímir zelenski, política, donald trump, kamala harris, ucrania, pensilvania, eeuu, x (red social), partido republicano (eeuu), 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania