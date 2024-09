https://noticiaslatam.lat/20240905/la-reconfiguracion-del-gobierno-de-zelenski-reflejaria-la-disputa-por-el-poder-en-ucrania--1157280741.html

La reconfiguración del Gobierno de Zelenski reflejaría la disputa por el poder en Ucrania

Kiev atestiguó otra gran reconfiguración de altos funcionarios el 3 de septiembre, con la dimisión de un miembro senior del Gobierno y por lo menos media docena de otros renunciando, incluido el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmitri Kuleba.Entre los ministros que están dejando sus cargos están la viceprimera ministra para la integración de Ucrania en la Unión Europea (UE) y en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Olga Stefanishina, y la ministra para la Reintegración de los Territorios Ocupados, Irina Vereschuk. Se puede especular que las figuras recién nombradas serán más proestadounidenses que probritánicas, dijo el experto, al tiempo que aseguró que, de cualquier forma, están ansiosos por hacer lo que Occidente desee. Sin embargo, en general, los estertores de "reiniciación" de Kiev y su "difunto" líder Volodímir Zelenski "no significan nada" para Rusia, añadió. Lo que probablemente harán es "simplemente encontrar personas más eficientes, de las que hablan menos y desempeñan sus funciones a un ritmo más rápido", especuló Dudchak. Las dimisiones coincidieron con el viaje de Andrei Yermak a Estados Unidos, que posiblemente también está de alguna forma conectado, señaló el especialista. Andrei Yermak, el jefe del gabinete del presidente ucraniano, hoy fuera del cargo, y el ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, se reunieron con representantes de la Administración Biden recientemente para tratar de persuadir a la Casa Blanca de suspender las restricciones a los ataques profundos en territorio ruso usando armas de largo alcance estadounidenses, informaron medios norteamericanos. Ahora habrá una sustitución de ministros encargados de supervisar las industrias estratégicas y los territorios no controlados por Kiev, destacó el especialista. También comparó los acontecimientos en el país euroasiático con un "proceso de preventa" de Ucrania. También caviló que los activos restantes de Kiev necesitan "prepararse" legalmente para la transferencia de propiedad a otras manos. Rusia estará observando aprehensiva las "arañas en el jarro" de Kiev luchando por la supervivencia, dijo el especialista. En cuanto a quién puede tomar el lugar del ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmitri Kuleba, el experto sugirió que anunciarán a alguien "monótono y sin pretensiones". "No tiene sentido presumir de talento e intentar convertirse en una personalidad entre todos estos engendros [en Kiev]. Ya no tienen sentido esas figuras", concluye el investigador.

