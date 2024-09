https://noticiaslatam.lat/20240925/como-las-elites-estadounidenses-capitalizan-a-las-celebridades-en-las-elecciones-presidenciales-1157740819.html

Cómo las élites estadounidenses capitalizan a las celebridades en las elecciones presidenciales

Cómo las élites estadounidenses capitalizan a las celebridades en las elecciones presidenciales

Sputnik Mundo

Se acerca la fecha de las elecciones presidenciales de EEUU, y la lucha entre Donald Trump y Kamala Harris es cada vez más intensa. Las últimas encuestas... 25.09.2024, Sputnik Mundo

2024-09-25T13:52+0000

2024-09-25T13:52+0000

2024-09-25T13:52+0000

internacional

eeuu

celebridades

👤 gente

donald trump

kamala harris

elecciones presidenciales de eeuu (2024)

hollywood

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/09/18/1157741973_0:0:3063:1724_1920x0_80_0_0_953ea2add675daca92170cf8fe8d3169.jpg

En un reciente acto con la presentadora de televisión Oprah Winfrey, la candidata presidencial demócrata, Kamala Harris, apareció junto a una multitud de celebridades, como Chris Rock, Ben Stiller, Julia Roberts y Meryl Streep, en un intento de recibir una ventaja sobre su rival, Donald Trump, en las críticas encuestas de los estados indecisos.Después de lo sucedido, Trump respondió en Truth Social, afirmando: "Esta no es la verdadera Oprah", mientras que usuarios en X criticaron a Winfrey por supuestamente apoyar a Harris.Hollywood al rescateLos demócratas han recurrido a estrellas del pop y actores para impulsar a Harris de cara a las elecciones presidenciales de noviembre. Un reciente estudio del Siena College muestra que Trump aventaja a Harris en Arizona y que se encuentra en una reñida pugna en Georgia y Carolina del Norte, estados clave para los próximos comicios. Mientras tanto, un nuevo estudio del Centro Ash para la Gobernanza Democrática de la Universidad de Harvard muestra que las celebridades influyen en la actividad y la toma de decisiones de los votantes estadounidenses.Reforzando el mensajeLa cantante Taylor Swift respaldó a la candidata demócrata inmediatamente después del debate con Trump, alertando a sus 283 millones de seguidores de Instagram*: "Voy a votar a Kamala Harris". La prensa estadounidense señaló que el respaldo era oportuno y pretendía impulsar el apoyo a la candidata demócrata tras el debate. Además, Billie Eilish y su hermano Finneas, así como Jennifer Lopez y Beyoncé, expresaron su apoyo a Harris.Dar forma a la narrativa políticaLas estrellas de Hollywood George Clooney, Meryl Streep y Robert De Niro han sido utilizados por los demócratas en diversos papeles. Clooney fue una figura clave en la reconfiguración de la narrativa en torno al presidente de EEUU, Joe Biden, ayudando a lanzar su ahora difunta campaña de reelección. Meryl Streep pronunció un apasionado discurso de apoyo a la "presidenta Harris", mientras que De Niro criticó a Trump como el "pura maldad". Los expertos en medios estadounidenses coinciden en que Hollywood tiende a ser demócrata y liberal.Los famosos también apoyan a TrumpEn los últimos dos meses, el exmandatario estadounidense Trump ha obtenido el apoyo de una docena de superestrellas, como la leyenda de la lucha libre Hulk Hogan, los músicos Kid Rock, Billy Ray Cyrus (padre de Miley Cyrus) y el padre de Lady Gaga, Joe Germanotta, entre otros. El equipo de Trump también ha recibido el apoyo de figuras públicas notables como Elon Musk, propietario de X, que tiene casi 199 millones de seguidores; los blogueros canadienses-estadounidenses The Nelk Boys, cuya audiencia asciende a unos 200 millones; y la estrella de TikTok Bryce Hall, que cuenta con casi 24 millones de seguidores.¿Ayudan los apoyos de famosos a ganar elecciones? Aunque los estudios y las encuestas demuestran que las superestrellas revitalizan la participación ciudadana en las elecciones, los registros anteriores muestran que su apoyo no determina quién ganará. Un análisis realizado en 2016 por Vanity Fair reveló que exsecretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, había logrado obtener más apoyos de famosos que su rival Trump. Las estrellas que respaldaban a Clinton participaron en más campañas de servicio público en todo el país que sus homólogos que apoyaban a Trump. Aun así, eso no ayudó a Clinton a ganar.*Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, está proscrita en Rusia por extremista.

https://noticiaslatam.lat/20240925/discurso-de-biden-en-naciones-unidas-exhibio-un-presidente-derrotado-y-una-doctrina-agonizante-1157743736.html

https://noticiaslatam.lat/20240920/por-que-el-cinturon-manufacturero-de-eeuu-podria-afectar-la-campana-de-harris-1157633481.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Ekaterina Blinova

Ekaterina Blinova

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Ekaterina Blinova

eeuu, celebridades, 👤 gente, donald trump, kamala harris, elecciones presidenciales de eeuu (2024), hollywood