https://noticiaslatam.lat/20240906/lucha-por-los-privilegios-las-claves-detras-de-las-manifestaciones-opositoras-al-gobierno-de-amlo-1157315135.html

Lucha por los privilegios: las claves detrás de las manifestaciones opositoras al Gobierno de AMLO

Lucha por los privilegios: las claves detrás de las manifestaciones opositoras al Gobierno de AMLO

Sputnik Mundo

Apelar a la defensa de la democracia, el Poder Judicial y los organismos autónomos en México es un artilugio ideológico empleado por la derecha mexicana para... 06.09.2024, Sputnik Mundo

2024-09-06T22:00+0000

2024-09-06T22:00+0000

2024-09-06T22:00+0000

américa latina

💬 opinión y análisis

méxico

xóchitl gálvez

andrés manuel lópez obrador

claudia sheinbaum

venezuela

eeuu

instituto nacional electoral (ine) de méxico

organización de estados americanos (oea)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/09/06/1157341116_0:290:3072:2018_1920x0_80_0_0_7126878bf178cf134cbe519540e6eea3.jpg

Durante el Gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, grupos opositores del ámbito político, social y empresarial se han manifestado masivamente en las calles del país latinoamericano contra el proyecto nacional que emprendió el mandatario, comúnmente denominado Cuarta Transformación. Históricamente, estos grupos se habían mantenido ajenos a este tipo de protestas.Una de las movilizaciones más significativas sucedió a mediados de noviembre de 2022, cuando, según cifras de los propios organizadores, cerca de un millón de personas, ataviadas de rosa y blanco, se congregaron en el Zócalo de la Ciudad de México bajo el argumento de defender al Instituto Nacional Electoral (INE).Meses atrás, en abril, López Obrador presentó una propuesta para reformar al organismo, la cual proponía renombrar al organismo como Instituto de Elecciones y Consultas, reducir a siete el número de consejeros electorales que lo integran y eliminar los Organismos Públicos Locales Electorales para que sus funciones fueran absorbidas por el instituto.La propuesta encendió las alertas de la oposición, considerada de derecha. De acuerdo con dicho sector, la propuesta representaba un retroceso para la vida democrática del país y no garantizaría la imparcialidad que, presuntamente, por estatuto, debe tener el INE. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) alegó que el proceso deliberativo se vio afectado por "vicios graves" y dio un revés al proyecto.A decir del representante del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) en México y doctor en Filosofía Política por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), José Guadalupe Gandarilla Salgado, para entender la forma en la que se ha articulado la derecha en México durante los últimos seis años, es necesario volver al comienzo del sexenio.Así, Gandarilla Salgado observó que tras la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco, en enero de 2019, derivada de una consulta popular, uno de los principales líderes opositores, el empresario Claudio X. González Guajardo, advirtió que impugnarían la decisión a través del Poder Judicial.En ese sentido, el escritor, autor del libro "La crítica en el margen. Hacia una cartografía conceptual para rediscutir la modernida", sostuvo que las declaraciones de González Guajardo evidenciaron que el proyecto neoliberal trataría de proteger su agenda a través "de la defensa de lo que del neoliberalismo se pudo meter o instrumentar en el propio cuerpo constitucional"."La derecha siempre se está organizando"Las protestas masivas que, en adelante, encabezó la oposición mexicana, además de otros mecanismos de organización —como las peticiones para que Estados Unidos o la Organización de Estados Americanos (OEA) intervinieran en los asuntos internos de México— recuerdan, con sus respectivos matices, a la Venezuela de Hugo Chávez (1998-2013), en específico a partir del 2002, cuando la oposición al proyecto bolivariano comenzó a agruparse y a salir a las calles de forma masiva para exigir la salida del presidente y frenar las iniciativas del chavismo.Para el historiador egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Gerardo Rayo, es común que las derechas recurran a métodos diversos para frenar los procesos populares y democráticos. Sin embargo, señaló que el caso venezolano se distingue del mexicano en la medida en que aquel fue un proceso mucho más radical que el de la Cuarta Transformación.No obstante, reconoció que un punto de comparación entre ambos sectores, tanto en México como en Venezuela, es que las derechas, en general, buscan defender los privilegios de las élites que, desde hace mucho tiempo, controlan estos países."Desde hace siglos, estos grupos empresariales han controlado el poder político y económico en estos países y, entonces, cuando se los arrebatan, incluso democráticamente, salen a llamar a defender la democracia y a, según su análisis, decir que hay una deriva autoritaria", añadió.Ante dichos alegatos, el historiador cuestionó las razones por las que los mismos grupos que ahora denuncian una supuesta dictadura en curso no se pronunciaron "contra la deriva autoritaria de 2006 y de la guerra contra el narcotráfico emprendida por Felipe Calderón, que ahora vive en España, y por qué nunca protestó contra el fraude electoral del 2006".Lo anterior, afirma, demuestra que la democracia como tal no es lo que le importa a la derecha, sino la defensa de sus privilegios. Pero "cuando hay procesos que son mucho más democráticos que lo que habíamos visto en el México del siglo XX, esa democracia ya no les gusta".De esa manera, el historiador sostiene que abanderar la presunta defensa de la democracia y las instituciones como el INE o el Poder Judicial es realmente un artilugio ideológico de la derecha.Pese a todo, el también integrante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) distinguió que la derecha mexicana, en la actualidad, se encuentra en "una retirada brutal".Sheinbaum cuenta con una gran legitimidadPor su parte, Gandarilla Salgado sostuvo que el mandato popular se expresó en las elecciones del 2 de junio, en las que la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum Pardo, venció a Xóchitl Gálvez, abanderada de la alianza opositora, conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI), con el 60% de los sufragios (cerca de 36 millones de votos).Además, en los comicios, Morena y sus aliados se hicieron con la mayoría en la Cámara de Diputados, mientras que en el Senado solo requieren de un voto extra para la aprobación de reformas.Ante dicho escenario, la oposición y otros sectores críticos al proyecto de la Cuarta Transformación han señalado que se trata de un proceso inconstitucional y que podría derivar en abusos de autoridad. Sin embargo, Gandarilla sostuvo que no es posible señalar que se trata de un Gobierno autoritario, sino que, históricamente, estamos ante la constitución de una nueva mayoría que se ha desplegado sobre las ruinas del régimen político anterior.En esto coincide Gerardo Rayo, para quien, ante la coyuntura histórica que vive el país latinoamericano, el proyecto en el poder necesita estar atento a sus propias contradicciones, como el tema de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que no fue resuelto como prometió López Obrador, el apoyo a las Fuerzas Armadas o el alejamiento de movimientos sociales como el feminismo o los ecologistas, por citar algunos casos. De no atender estos conflictos, dijo el historiador, podrían generar rupturas internas en el partido."Este progresismo tardío mexicano puede no desgastarse rápidamente si logra mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora mexicana, como lo ha venido haciendo, no son las mejores, no son las ideales, pero sí ha habido un cambio sustancial de estos gobiernos priistas y panistas respecto a Morena", sostuvo.

https://noticiaslatam.lat/20221113/a-eso-vine-a-defender-al-ine-opositores-de-amlo-marchan-contra-su-reforma-electoral-1132394979.html

https://noticiaslatam.lat/20240817/atencion-mediatica-en-torno-a-venezuela-impulsada-por-los-intereses-geopoliticos-de-eeuu-1156880232.html

https://noticiaslatam.lat/20230628/insultos-verdades-a-medias-cronica-de-una-muerte-anunciada-para-la-oposicion-mexicana--1140983598.html

https://noticiaslatam.lat/20240906/sheinbaum-no-hay-posibilidad-de-echar-para-atras-la-reforma-judicial-en-mexico-1157312835.html

méxico

venezuela

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Karen Fabián https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144555499_156:0:556:400_100x100_80_0_0_6cf69829961c4cda427ecc752e53a9d6.jpg

Karen Fabián https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144555499_156:0:556:400_100x100_80_0_0_6cf69829961c4cda427ecc752e53a9d6.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Karen Fabián https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144555499_156:0:556:400_100x100_80_0_0_6cf69829961c4cda427ecc752e53a9d6.jpg

💬 opinión y análisis, méxico, xóchitl gálvez, andrés manuel lópez obrador, claudia sheinbaum, venezuela, eeuu, instituto nacional electoral (ine) de méxico, organización de estados americanos (oea), leviatán