AMLO: "Ya me puedo ir a Palenque sin preocupación, porque hay relevo"

16.09.2024

Sheinbaum ganó la elección del pasado 2 de junio con 35,9 millones de votos, que representa un 59,75% de los sufragios, con una ventaja de unos 30 puntos sobre la opositora Xóchitl Gálvez, según los datos de los cómputos del Instituto Nacional Electoral (INE).Poco más de un mes después, el Tribunal Electoral de México dictaminó la validez de la elección y le entregó la constancia de mayoría a la ahora presidenta electa del país latinoamericano."Independientemente de la cuestión partidista o de nuestras simpatías políticas o ideológicas, es Claudia Sheinbaum la que va a darle continuidad a la transformación con su estilo propio, con la sensibilidad de las mujeres, con la inteligencia de las mujeres, con la determinación de las mujeres", expresó el presidente López Obrador."No vuelvo a ser candidato, lo pensé"Por otra parte, el aún mandatario federal dijo que consideró en algún momento no presentarse a la elección presidencial de 2018, luego de su derrota seis años atrás.“Duele mucho cuando se tienen principios, cuando se tienen ideales, que confundan a uno con un politiquero, con un ambicioso vulgar, le duele a uno, ¿no? Y decían: ‘Este está enfermo de poder, este está obcecado con ser presidente’. Y tenía yo ganas de mandarlos al carajo, ¿no?, de decirles: ¿Saben qué? No vuelvo a ser candidato, lo pensé, no vuelvo a ser candidato”, relató el mandatario.En total, el ahora presidente López Obrador compitió en tres ocasiones por el cargo. La primera fue en 2006, cuando acusó un fraude en su contra tras declararse el triunfo de Felipe Calderón, esto por lo cerrado de los resultados. En 2012 perdió ante Enrique Peña Nieto."Lo iba yo a decir en el Zócalo (de la Ciudad de México) y me quedé pensando unos días, aparte de que ustedes saben que es razón, pero también es pasión. Imaginaba yo las fiestas en las colonias fifís al escuchar que ya me retiraba: iba a haber brindis, iban a ponerse muy contentos. Además de eso, dije: No, hace falta todavía, vamos a la tercera", ahondó.

