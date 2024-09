"No pienso mucho en Putin", confesó Biden sobre advertencia del presidente ruso: eso, no piensa

https://noticiaslatam.lat/20240920/no-pienso-mucho-en-putin-confeso-biden-sobre-advertencia-del-presidente-ruso-eso-no-piensa-1157654911.html

Recientemente el presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró que si Occidente decidiera autorizar a Ucrania a atacar territorio ruso en profundidad con armas... 20.09.2024, Sputnik Mundo

Pienso, luego existoEn este sentido, Putin explicó que el Ejército ucraniano “es incapaz de realizar ataques con modernos sistemas de precisión de largo alcance de fabricación occidental por sí solo”. Al respecto, detalló que este tipo de ataques son posibles únicamente mediante el uso de datos de inteligencia de los satélites de la OTAN, de los que Kiev no dispone. Añadió que “estos sistemas de misiles sólo pueden ser operados por personal militar de la OTAN”.“Lo que se ha notado automáticamente tras las declaraciones del presidente Putin es un retroceso en la velocidad de la aplicación” de la autorización de Occidente a Kiev de atacar territorio ruso en profundidad con misiles occidentales de largo alcance, apunta al analista internacional Eduardo Luque. “Lo que se esperaba que la reunión entre Biden y el primer ministro de Reino Unido [Keir Starmer] concluyera con una manifestación pública, efectivamente se iba a dar permiso a Ucrania, esto se ha retrasado. El Pentágono ha dicho que no es el momento, pero la decisión ya ha sido tomada”, opina el experto.Biden ha reaccionado a las declaraciones del jefe del Kremlin. Al ser consultado por un periodista durante la reunión que mantuvo con Starmer, el inquilino de la Casa Blanca lanzó un sintomático: “No pienso mucho en Vladímir Putin”.“Está claro, el señor Biden no piensa, porque no está en este mundo seguramente”, ironiza Luque. “Conocemos ya sus condiciones cognitivas y es posible que ni mintiese, sencillamente porque no sabe dónde está en muchas horas al día, así que tampoco me extrañaría en absoluto. La realidad es que [Biden] es un hombre que no tiene las capacidades en su sitio, y difícilmente entienda la complejidad de lo que está ocurriendo. Así que no es de extrañar que el señor Biden realmente no piense mucho en el señor Putin. Debería hacerlo. A todos seguramente nos iría bastante mejor”, concluye el experto.

