https://noticiaslatam.lat/20240920/la-economia-argentina-cae-34-pero-desacelera-su-baja-llegara-la-recuperacion-economica-1157638761.html

La economía argentina cae 3,4% pero desacelera su baja: ¿llegará la recuperación económica?

La economía argentina cae 3,4% pero desacelera su baja: ¿llegará la recuperación económica?

Sputnik Mundo

Los primeros seis meses el Gobierno de Milei registraron un derrumbe en la actividad. Sin embargo, el segundo trimestre exhibió una morigeración de la caída... 20.09.2024, Sputnik Mundo

2024-09-20T03:10+0000

2024-09-20T03:10+0000

2024-09-20T03:10+0000

economía

argentina

pib

💬 opinión y análisis

javier milei

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/05/16/1150657767_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ae811635f13c21937311d7b60b339047.jpg

La economía argentina se redujo un 3,4% en el primer semestre de Gobierno de Javier Milei. Al calor del freno en el consumo y en la producción industrial, el Producto Bruto Interno (PIB) redondeó una caída que, si bien enciende las alertas por el nivel de actividad, se ha morigerado en el segundo trimestre.Según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la merma es resultado de la conjunción entre el desplome del 5,2% en los primeros tres meses del año y la baja del 1,7% en el segundo trimestre. Dentro de los sectores más afectados resalta la construcción –22,2%, al calor del freno total en la inversión en obra pública- y la industria manufacturera, que se hundió un 17,4% interanual.No todos los números están en rojo. En virtud de la creciente explotación de recursos naturales, la agricultura, la ganadería y la pesca exhibieron un sobresaliente crecimiento del 81,2% en comparación con el 2023 (año de una de las peores sequías de la historia argentina). El podio lo completa la explotación minera, uno de los rubros de mayor potencial en la matriz productiva.¿Una luz al final del túnel?El principal indicador destacado por el dispositivo gobernante refiere a que, si bien la contracción económica resulta ineludible -al calor de la drástica recesión por la licuación de los ingresos-, el dato del segundo trimestre del año exhibe una morigeración en la caída de la actividad, incluso en el capítulo fabril."Estamos viendo un amortiguamiento de la caída económica. De hecho, hay sectores que muestran datos positivos contra el mes anterior. Que la contracción sea menor que la del primer trimestre da cuenta de que lo peor ya pasó", dijo a Sputnik el economista Iván Carrino.El diagnóstico dista de ser unánime. En diálogo con Sputnik, Federico Zirulnik -economista del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz- consideró que "no hay ningún amortiguamiento. Si uno mira la variación desestacionalizada -es decir, dejando de lado factores propios de cada momento del año-, el PIB volvió a caer 1,7%, y antes había caído 2,6%. Es decir que se mantiene la tendencia".Según el investigador, la caída responde directamente al freno en el consumo disparado a partir de la mega devaluación de diciembre, cuyos efectos fueron trasladados a los precios pero no a los ingresos. "La actividad está directamente ligada a la masa salarial y las jubilaciones, que actualmente están muy golpeados. Por eso la economía real -como la industria fabril, la construcción y el comercio- están por el suelo", afirmó."Si no hay consumo, la inversión difícilmente se pueda mover, si no hay demanda, los empresarios por qué motivo van a invertir en una nueva línea de producción, en un nuevo galpón, en una nueva planta, si no tenés demanda interna que es a donde va el destino del 70% de la producción", apuntó el especialista.Consultado acerca de los sectores más fortalecidos durante el primer semestre de gestión de Javier Milei, Zirulnik destacó que "los rubros más favorecidos son todos los primarios: agricultura y pesca, sobre todo, que están repuntando en base a la explotación de los recursos naturales. Los beneficios impositivos que ofrece el Gobierno, como la baja de costos laborales, buscan incentivar las exportaciones de estos segmentos".¿Optimismo desmedido?Según el proyecto de Presupuesto 2025 enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo, el Gobierno prevé que en el año entrante la inflación registrará una drástica disminución, cerrando en un 18,3% acumulado -sustancialmente menor al 236,7% interanual vigente-. Sumado al ordenamiento fiscal profesado por el oficialismo, tal escenario supondría una sustancial mejora de la macroeconomía.Sin embargo, entre los expertos reina el escepticismo. Carrino consideró que "sin dudas los objetivos del Gobierno son muy ambiciosos: no existen muchos países que hayan logrado cumplir una meta así. La probabilidad de que logre concretarse esa caída es realmente muy baja".Consultado sobre las pensiones devaluatorias, Zirulnik reconoció que "la clave va a estar en que el tipo de cambio logre mantenerse a raya, y en si el Gobierno logra reforzar las reservas de divisas. Si esto no sucede, el objetivo de bajar tan abruptamente la inflación puede chocar con serias dificultades".

https://noticiaslatam.lat/20240913/vuelve-a-subir-la-inflacion-en-argentina-corre-riesgo-el-programa-economico-de-milei-1157475927.html

https://noticiaslatam.lat/20240911/la-inflacion-en-argentina-se-acelera-en-agosto-a-42--y-la-interanual-llega-a-2367--1157447018.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

argentina, pib, 💬 opinión y análisis, javier milei