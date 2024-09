https://noticiaslatam.lat/20240920/europa-y-una-prohibicion-absurda-y-con-una-vision-ideologica-fracasada-1157654139.html

Europa y una prohibición "absurda y con una visión ideológica fracasada"

Europa y una prohibición "absurda y con una visión ideológica fracasada"

Sputnik Mundo

Europa tuvo una vez, e intenta mantenerla a toda costa, una idea que pensó que era, no sólo realizable en los plazos estimados, sino también brillante... 20.09.2024, Sputnik Mundo

2024-09-20T22:30+0000

2024-09-20T22:30+0000

2024-09-20T22:30+0000

al contado

🌍 europa

unión europea (ue)

vehículos eléctricos

automóviles

📈 mercados y finanzas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/09/14/1157654272_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_db129001906fbc1707814c26de83bb27.jpg

Europa y una prohibición "absurda y con una visión ideológica fracasada" Sputnik Mundo Europa y una prohibición "absurda y con una visión ideológica fracasada"

El hambre y las ganas de comerCuando la Unión Europea (UE) propuso prohibir las ventas de vehículos de combustión nuevos a partir de 2035, para sustituirlos exclusivamente por coches eléctricos, muchos dieron la voz de alerta al considerar que el tiro podría salir por la culata.Bruselas hizo oídos sordos a los avisos y decidió plasmar jurídicamente la propuesta para desterrar y enterrar definitiva y oficialmente al coche de combustión a partir de 2035. La ley se aprobó en marzo de 2023 y desde entonces han pasado mucha agua debajo del puente: las ventas de coches eléctricos se han ralentizado en todo el mundo, mientras que la industria europea del automóvil pasa por un momento crítico.Pasado apenas un año y medio de aprobada la normativa, Italia dice que esta prohibición debería revisarse antes de lo previsto porque la realidad del mercado ha cambiado. "La prohibición debe cambiarse", ha dicho el ministro de Energía Gilberto Pichetto, quien asegura que la medida de la Unión Europea es “absurda” y está dictada “por una visión ideológica”.El político italiano señala que el plan de prohibir la venta de coches de combustión nuevos a partir de 2035 necesita cambios para reflejar las distintas realidades del mercado, ahora que la industria del automóvil europea está en caída libre.“No nos olvidemos de algo muy importante: que en lo económico no hay una unidad férrea entre los propios países europeos, porque también son competidores. Los países europeos también compiten entre sí. No sólo compiten con los vehículos chinos o con los productos que puedan ser norteamericanos. […] No se van a suicidar algunas economías [europeas] en beneficio de otras”, apunta el analista internacional Nicola Hadwa.

unión europea (ue)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Javier Benítez https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

🌍 europa, unión europea (ue), vehículos eléctricos, automóviles, 📈 mercados y finanzas, аудио