https://noticiaslatam.lat/20240918/la-negativa-del-papa-a-oficiar-la-primera-misa-en-notre-dame-molesta-a-los-cristianos-franceses--1157588634.html

La negativa del papa a oficiar la primera misa en Notre Dame molesta a los cristianos franceses

La negativa del papa a oficiar la primera misa en Notre Dame molesta a los cristianos franceses

Sputnik Mundo

El papa Francisco rechazó la invitación del presidente de Francia, Emmanuel Macron, para oficiar la primera misa en la restaurada catedral de Notre Dame, lo... 18.09.2024, Sputnik Mundo

2024-09-18T01:18+0000

2024-09-18T01:18+0000

2024-09-18T01:18+0000

internacional

papa francisco

vaticano

emmanuel macron

le figaro

parís

francia

the times

religión

incendio de la catedral de notre dame de parís

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/09/11/1157589541_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_87c53ba38415ce9ee58084d2f75672fc.jpg

El rito litúrgico está previsto para el 8 de diciembre y el mandatario francés contaba con la presencia de Francisco "para marcar el renacimiento de la catedral cinco años después de que fuera gravemente dañada por un incendio", se lee en la nota. La negativa ha sido vista por algunos como una prueba del disgusto del santo padre por Francia, que se enorgullece de ser "la hija mayor de la iglesia" por su temprana conversión al cristianismo, reporta The Times.Entre las opiniones negativas destaca el comentario del medio francés Le Figaro, que dijo que es obvio que el papa "está dando la espalda a Francia". Mientras que un comentarista antiislámico que se postuló para la presidencia en 2022, Éric Zemmour, aseveró que Francisco descarta a París y a todo el continente porque "Europa está renunciando al cristianismo, por lo que Europa va a morir". La nota también recoge las impresiones de aquellos que observan una "disfunción en la iglesia francesa, con luchas internas entre los progresistas y los tradicionales, seguidores de doctrinas estrictas que han disfrutado de un aumento de popularidad entre los jóvenes". Mientras que otros señalan que el Vaticano está inconforme con algunas tendencias en la sociedad francesa, como el matrimonio homosexual o la representación iconoclasta de los ritos cristianos en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Verano. A todo lo anterior se suman las revelaciones de abusos históricos por parte de eclesiásticos y activistas laicos del país europeo, menciona el artículo. Por ejemplo, en 2021, un informe indendiente sobre pedofilia en la iglesia confirmó abusos sexuales en contra de al menos 216.000 menores, la mayoría niños, por parte de hasta 3.200 sacerdotes desde los años 50. Es decir, el 3% del clero. Una prueba más del supuesto desprecio del papa por el país galo es que no ha realizado ninguna visita a Francia desde su nombramiento en el 2013, aunque acudió a Estrasburgo en 2014 y a Marsella en 2023. En cambio, ha dado prioridad a países asiáticos y africanos y a otros en guerra. "Iré a Marsella pero no a Francia", aseveró en ese entonces el sumo pontífice.

https://noticiaslatam.lat/20240914/el-papa-francisco-afirma-que-kamala-harris-y-donald-trump-estan-contra-la-vida-1157503617.html

https://noticiaslatam.lat/20240825/las-iglesias-no-se-tocan-el-papa-francisco-condena-una-polemica-ley-aprobada-en-ucrania-1157054792.html

vaticano

parís

francia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

papa francisco, vaticano, emmanuel macron, le figaro, parís, francia, the times, religión, incendio de la catedral de notre dame de parís, notre dame de parís