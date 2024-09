https://noticiaslatam.lat/20240914/el-papa-francisco-afirma-que-kamala-harris-y-donald-trump-estan-contra-la-vida-1157503617.html

El papa Francisco afirma que Kamala Harris y Donald Trump están "contra la vida"

El papa Francisco afirma que Kamala Harris y Donald Trump están "contra la vida"

14.09.2024

En el avión de regreso al Vaticano tras una gira por el sudeste asiático, el papa Francisco hizo duras críticas, aunque sin mencionar su nombre, contra la candidata presidencial demócrata, Kamala Harris, y contra el republicano, Donald Trump, a quienes acuso de estar contra la vida al no permitir el acceso a los migrantes y promover el aborto.El sumo pontífice ahondó en el tema y dijo que tanto el no dar a los migrantes la posibilidad de trabajar como el no brindarles acogida es un pecado, es grave, en referencia a los planes de Trump contra los migrantes. También opinó que “abortar es matar a un ser humano”, aludiendo al apoyo de Harris a esta actividad.El líder del Vaticano también consideró que la gente debe salir a ejercer su voto, pues no hacerlo es malo, aunque tendrán que elegir el mal menor."En la moral política, por lo general se suele decir que no votar es malo, no es bueno. Hay que votar y hay que elegir el mal menor. ¿Quién es el mal menor? ¿Esa señora o ese señor? No lo sé, que cada uno en conciencia piense y haga esto", declaró el papa Francisco a periodistas en el avión que lo llevó de regreso a Roma, según reporta The Vatican News.

