https://noticiaslatam.lat/20240918/jaque-de-putin-propone-restringir-exportaciones-de-uranio-titanio-niquel-y-otras-materias-primas-1157612102.html

Jaque de Putin: propone restringir exportaciones de uranio, titanio, níquel y otras materias primas

Jaque de Putin: propone restringir exportaciones de uranio, titanio, níquel y otras materias primas

Sputnik Mundo

En una reciente reunión con el Gabinete de ministros, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, instruyó al Gobierno para que estudie la posibilidad de... 18.09.2024, Sputnik Mundo

2024-09-18T23:28+0000

2024-09-18T23:28+0000

2024-09-18T23:28+0000

al contado

vladímir putin

ucrania

otan

rusia

bolivia

china

litio

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/09/12/1157612243_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_b09d1b6d9e5943f03942ae295e365214.jpg

Jaque de Putin: propone restringir exportaciones de uranio, titanio, níquel y otras materias primas Sputnik Mundo Jaque de Putin: propone restringir exportaciones de uranio, titanio, níquel y otras materias primas

¿El 'boomerang' de las sanciones?El jefe de Estado ruso recordó que Moscú ya ha aplicado determinadas limitaciones a las importaciones de productos agrícolas en respuesta a las acciones hostiles de distintos países y planteó que quizás lo mismo podría pasar en el sector industrial.Putin enfatizó la importancia global de Rusia en este campo: es líder en reservas de una serie de materias primas estratégicas y pidió al primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, que examine la posibilidad de imponer la restricción de exportación de algunas de ellas a los mercados exteriores. “En general, si no nos perjudica, podríamos pensar […] en ciertas restricciones de los suministros al mercado exterior, no solo de esos bienes que he mencionado, sino también de algunos otros", indicó el jefe de Estado ruso.“¿Qué sucede? Que Putin conoce ya un impacto que ha tenido Rusia, que es el efecto boomerang. Es decir, que todas las sanciones que se llevaron a cabo, no olvidemos, desde el 2014 –en ese conflicto en Ucrania muchas veces nos hablan del 2022, pero empezó en el 2014 en el Donbás con ese golpe de Estado– empezaron las sanciones de manera más explícita por [parte de] EEUU y la Unión Europea, la mayoría países de la OTAN. Empezaron en Occidente a bloquear y a sancionar a Rusia en algunos aspectos. Eso fue exponencial con el 2022 con el conflicto armado entre Ucrania y Rusia”, explica Garzón.Por otra parte, y con la presencia del mandatario boliviano, Luis Arce, La Paz fue escenario de la firma de un contrato, entre Bolivia y Rusia para el desarrollo de una planta de extracción directa de litio y carbonatación de ese metal en el salar de Uyuni.El acuerdo, que fue firmado por el presidente ejecutivo de la compañía estatal Yacimientos de Litio Boliviano (YLB), Omar Alarcón, y la representante legal en Bolivia de la corporación rusa Uranium One Group, Larisa Lysova, pacta la producción de 14.000 toneladas de carbonato de litio y una inversión de 970 millones de dólares.“Ahora vemos que países que llevan proyectos soberanos, por ejemplo, en América Latina, el caso de Bolivia, el de Nicaragua, el caso histórico de Cuba, el caso de Venezuela. Estos países que llevan un proyecto soberano que molesta a Washington, que han realizado el golpe de Estado en Bolivia contra Evo Morales en 2019, tienen ahora la posibilidad de llevar a cabo una cooperación con otros países que respetan su soberanía, y en este caso, Rusia y China. Por eso la relación de Arce con Putin, donde Arce no se mete en los problemas que tiene Rusia, Rusia no se mete con los de China, pero saben que pueden colaborar entre ellos”, apunta Garzón.

ucrania

bolivia

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Javier Benítez https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

vladímir putin, ucrania, otan, rusia, bolivia, china, litio, аудио