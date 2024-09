https://noticiaslatam.lat/20240918/amlo-exige-a-garcia-luna-demostrar-supuesto-nexo-del-mandatario-mexicano-con-el-narco-1157602998.html

AMLO exige a García Luna demostrar supuesto nexo del mandatario mexicano con el narco

AMLO exige a García Luna demostrar supuesto nexo del mandatario mexicano con el narco

18.09.2024

El presidente mexicano agregó que García Luna debería solicitar apoyo a la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y otros para que "no falle" en sus señalamientos."Que le pida a sus amigos de la DEA la información. Que le pida a sus abogados que busquen a Tim Golden, premio Pulitzer dos veces. Que vaya con los editores del New York Times o del Washington Post. Y para que no falle, que vaya al Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos", aseveró.Asimismo, López Obrador descartó tomar acciones legales tras los comentarios del exfuncionario federal mexicano."El primero que debería estar defendiendo [a García Luna] es [Felipe] Calderón [expresidente mexicano]. Si, como dice él, es inocente, ¿por qué Calderón no lo defiende? Luego, los que lo premiaron: la Embajada de EEUU en México, la DEA, desde luego, el Departamento de Estado y el de Justicia [estadounidenses]. Pero van a perder su tiempo, porque llevamos muchos años enfrentando a mafias", añadió.El 17 de septiembre de 2024, García Luna, quien está detenido en EEUU desde 2019, escribió una carta, que fue difundida por sus abogados, en la que no solo insiste en su inocencia, sino que acusa a López Obrador de tener supuestos nexos con el narcotráfico."Es del conocimiento público y está en los registros oficiales de México y Estados Unidos, los contactos, videos, audios, fotos, registros de comunicación y gestión entre el actual presidente de México, Andrés López Obrador, y sus operadores con líderes del narcotráfico y sus familias. En particular, con los narcotraficantes que fueron utilizados como testigos en mi contra durante el juicio", se lee en la misiva.Según el exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio del exmandatario de México Felipe Calderón (2006-2012), estos dichos se comprueban con la captura del cofundador del cartel de Sinaloa, Ismael Mayo Zambada, ocurrida en julio de este año, ya que este personaje también dio a conocer presuntos lazos entre la organización delictiva y el Gobierno de Sinaloa, estado al norte del país latinoamericano.García Luna fue detenido en diciembre de 2019, en Texas. Residía en Estados Unidos desde que concluyó su período al frente de la Secretaría de Seguridad Pública de México, en 2012, cuando terminó el sexenio calderonista.Se convirtió en el exfuncionario mexicano de mayor rango en ser juzgado en Estados Unidos, tras ser hallado culpable de cooperar con el cartel de Sinaloa para traficar droga a territorio estadounidense, mientras trabajó como secretario de Seguridad Pública en la llamada "guerra contra el narcotráfico", que inició el expresidente Calderón.El 21 de febrero de 2023, un jurado de Nueva York encontró culpable a García Luna de cinco cargos penales: tres son por tráfico de drogas, uno por delincuencia organizada y otro por declaraciones falsas por haber mentido a las autoridades estadounidenses para solicitar su naturalización.

