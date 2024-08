https://noticiaslatam.lat/20240818/que-tan-creibles-son-los-testimonios-que-los-capos-de-la-droga-ofrecen-tras-su-detencion-1156864221.html

¿Qué tan creíbles son los testimonios que los capos de la droga ofrecen tras su detención?

¿Qué tan creíbles son los testimonios que los capos de la droga ofrecen tras su detención?

Sputnik Mundo

Ismael ‘El Mayo’ Zambada, capturado a finales de julio en Estados Unidos, se unió a los narcotraficantes que luego de su detención, involucran a autoridades en... 18.08.2024, Sputnik Mundo

2024-08-18T20:15+0000

2024-08-18T20:15+0000

2024-08-18T20:15+0000

américa latina

sociedad

seguridad

rubén rocha moya

ismael 'mayo' zambada

joaquín guzmán lópez

méxico

sinaloa

eeuu

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/07/1a/1156415806_438:370:1497:966_1920x0_80_0_0_090aebf181aa6b430cc26df0ffd5c9e9.jpg

A principios de agostos, Ismael ‘El Mayo’ Zambada, señalado como el líder del Cártel de Sinaloa, incriminó a Rubén Rocha Moya, gobernador del estado norteño de Sinaloa, de supuestos vínculos con el crimen organizado. Estas declaraciones levantaron cuestiones en contra de Morena, el partido del mandatario estatal.El pasado 10 de agosto, el abogado de Zambada, Frank A. Pérez, publicó una carta en la que su cliente narra lo que presuntamente ocurrió el 25 de julio, fecha en la que fue arrestado junto con Joaquín Guzmán López, hijo del cofundador del Cártel de Sinaloa, Joaquín 'El Chapo' Guzmán, actualmente preso en EEUU.El líder del cártel aseguró en su misiva que fue convocado por Guzmán López para reunirse con políticos y autoridades de Sinaloa, con el fin de "resolver diferencias"."Estaba enterado de una disputa en curso entre Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuén Ojeda, exdiputado federal, alcalde de Culiacán y rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), sobre quién debería dirigir esa institución. Me informaron que, además de Héctor Cuén y el gobernador Rocha Moya, también estaría presente en la reunión Iván Guzmán Salazar", escribió.Sin embargo, Zambada aseguró que la reunión fue una trampa tras la que presuntamente fue secuestrado y entregado a las autoridades estadounidenses. Mientras tanto, y según el ahora detenido en Estados Unidos, Cuén Ojeda fue asesinado por integrantes del cártel mexicano.Apenas unas horas de haber sido hecha pública la declaración de 'El Mayo' Zambada, el gobernador Rocha Moya negó las acusaciones e incluso dijo que no estaba enterado de que se realizaría la reunión referida en la carta y que ese día se encontraba de vacaciones en Estados Unidos.Días después, la Fiscalía General de la República (FGR) de México solicitó información al gobernador de Sinaloa (noroeste mexicano) sobre su presunta cercanía con 'El Mayo' y Joaquín Guzmán López.Aunque Saucedo considera que las declaraciones del líder del Cártel de Sinaloa pueden ser verídicas, asegura que sus aseveraciones en las que habla de haber sido llevado a Estados Unidos sin su consentimiento son parte de una estrategia jurídica."Esta aseveración de 'El Mayo' tiene por objeto tratar de tumbar el juicio en su contra, señalando que de origen está viciado el juicio por la aplicación extraterritorial de la Justicia de Estados Unidos en México mediante la captura y traslado ilegal de un ciudadano mexicano, porque en efecto sí se violaron los tratados que existen en materia de recuperación y seguridad entre México y Estados Unidos", agregó Saucedo.¿Son válidas sus declaraciones?Estas y las futuras declaraciones de 'El Mayo’ Zambada jugarán un papel relevante ante un probable juicio en su contra, dijo en entrevista con Sputnik Pablo Abdias Pedroza, abogado especializado en derecho penal y derechos humanos. El abogado destaca que las declaraciones de criminales ante un tribunal como parte del proceso contra otro presunto delincuente pueden ser de gran ayuda durante un juicio, pues regularmente estos personajes tienen conocimiento de la manera en que funciona una organización criminal e, incluso, pueden llegar a tener pruebas que de otra forma sería muy difícil conseguir."Para el tribunal de enjuiciamiento, ese tipo de declaraciones pueden tener mayor credibilidad y me parece muy interesante porque quien la ofrece puede ser parte del mismo grupo criminal del enjuiciado y puede estar entregando a su compañero, entonces sabe detalles de la operación de ese tipo de grupos delincuenciales", agrega el abogado especialista en derecho penal.¿Funcionaría en México?En los juicios en Estados Unidos contra el narcotraficante Joaquín Chapo Guzmán y, más recientemente, contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, se pudo observar un desfile de exintegrantes del crimen organizado por las cortes para declarar contra los acusados.Muchas de las declaraciones de esos delincuentes condenados fueron tomadas en cuenta por el jurado y los jueces para determinar como culpables tanto al 'El Chapo' como a García Luna en sus respectivos juicios; sin embargo, Abdias Pedroza cree que ese tipo de participación de criminales en juicios difícilmente podría darse en México porque las autoridades locales, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, no podrían garantizar la seguridad de los testigos que se encuentran recluidos en alguna cárcel."Puede pasar que las personas privadas de su libertad aquí en México decidan no declarar porque en Estados Unidos se garantiza un poco más la seguridad de las personas privadas de su libertad, ¿a qué me refiero? A que en pocas palabras, aquí en México los matan si dicen algo y en Estados Unidos les es más difícil matarlos si dicen algo también, puede pasar, pero yo siento que es más arbitraria la justicia aquí en México”, concluye.

https://noticiaslatam.lat/20240816/fiscalia-mexicana-investiga-por-traicion-a-la-patria-a-joaquin-guzman-por-entregar-a-mayo-zambada--1156862589.html

https://noticiaslatam.lat/20240727/el-hijo-de-el-chapo-comparecera-ante-un-juez-en-chicago-la-proxima-semana-1156427591.html

https://noticiaslatam.lat/20240216/autoridades-mexicanas-investigaran-a-socios-del-exsecretario-de-seguridad-publica-genaro-garcia-1148294398.html

méxico

sinaloa

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Daniel García

Daniel García

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Daniel García

sociedad, seguridad, rubén rocha moya, ismael 'mayo' zambada, joaquín guzmán lópez, méxico, sinaloa, eeuu, 💬 opinión y análisis