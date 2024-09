https://noticiaslatam.lat/20240917/podriamos-tener-seguridad-politico-que-denuncio-a-noboa-aspira-a-una-nueva-vida-en-rusia-1157588039.html

"Podríamos tener seguridad": Político que denunció a Noboa aspira a una nueva vida en Rusia

"Podríamos tener seguridad": Político que denunció a Noboa aspira a una nueva vida en Rusia

Sputnik Mundo

QUITO (Sputnik) — Marlon Pasquel, excandidato a alcalde de Quito y crítico del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, señaló en entrevista exclusiva con Sputnik... 17.09.2024, Sputnik Mundo

2024-09-17T22:27+0000

2024-09-17T22:27+0000

2024-09-17T22:27+0000

américa latina

daniel noboa

vladímir putin

ecuador

moscú

política

seguridad

💬 entrevistas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/06/0f/1155481586_0:92:2951:1752_1920x0_80_0_0_67571616c38297097649a344fe8637f4.jpg

El político de 33 años, quien asegura ser víctima de presiones en su país, aclaró que aspira a beneficiarse del decreto 702 firmado en agosto por el presidente ruso Vladímir Putin otorgando residencia temporal a quienes compartan los valores de Moscú y procedan de países donde se aplican políticas neoliberales que afectan la existencia de sus ciudadanos. Admitió que la presión y las amenazas que asegura recibir en Ecuador incidieron en su decisión de hacer la solicitud, pero subrayó que no es un asilo lo que está buscando, sino una nueva vida en Rusia. "También por la afinidad ideológica que tenemos con Rusia, es por lo que nosotros solicitamos esta residencia", subrayó. En una carta enviada al canciller ruso, Serguéi Lavrov, con fecha 12 de septiembre, Pasquel, egresado de Administración y con estudios en Derecho, y su esposa, Tamara Cedeño, economista, argumentaron tener afinidad con los valores proclamados por el Gobierno ruso. "Los principios que compartimos con Rusia es poner en primera plana al ser humano sobre el capital, y es en lo que nosotros tenemos esa afinidad con los principios de Rusia, como ciudadanos ecuatorianos", enfatizaron en la misiva. En el escrito, argumentaron su solicitud en la situación que afronta Ecuador, "afectada directamente por la agenda neoliberal liderada por el Fondo Monetario Internacional y las gestiones realizadas por el actual Gobierno, indolente con su pueblo dedicado a priorizar el pago de bonos de deuda". En el texto, el matrimonio también señaló que Ecuador es un país donde se normaliza el direccionamiento de contratos y permisos estatales "hacia familiares de quienes, desafortunadamente para el país, ejercen funciones en el Gobierno actual, mientras incumplen la legislación nacional e internacional". Sus denuncias contra Noboa Pasquel, quien en 2023 se postuló como candidato a alcalde de Quito pero no obtuvo los votos necesarios, ha estado este año en la palestra mediática tras presentar varias denuncias contra Noboa y otros funcionarios de Gobierno por supuestas irregularidades. El político, integrante del movimiento social Frente Ciudadano y del partido político en formación Nuevo Estado Organizado NEO (izquierda), presentó denuncias en el Tribunal Contencioso Electoral contra el jefe de Estado por supuestas infracciones como hacer campaña con fondos públicos de cara al referendo constitucional y la consulta popular de 2024, así como realizar proselitismo estando en funciones, ambas cosas tipificadas como graves en la ley electoral. Asimismo, presentó denuncias penales ante la Fiscalía sobre presunto peculado en contratos dirigidos a familiares en la empresa pública de hidrocarburos Petroecuador y en el Ministerio de Educación, así como sobre supuestas usurpaciones de funciones de jueces electorales, entre otras. Pasquel también acusó a Noboa de presunto manejo indebido del llamado "fondo rotativo", recursos asignados a los servidores públicos para sus viajes en el exterior. Las presiones en su contraPasquel asegura que debido a todas estas denuncias sufre presiones e intimidaciones de parte del Gobierno. Citó como ejemplo declaraciones hechas en mayo por la asesora de Gobierno, Diana Jácome, en respuesta a sus denuncias, en las que comparó sus acciones con la delincuencia que azota el país y reveló públicamente que su esposa era funcionaria de la Vicepresidencia de la República, sugiriendo así intencionalidad política debido a que la vicepresidenta, Verónica Abad, es opositora a Noboa. Además, recordó que el exministro de Energía, Roberto Luque, a quién él denunció por presuntas irregularidades en la contratación de una barcaza de generación eléctrica, también puso públicamente en cuestión sus intenciones al mencionar su pasado como contratista del Estado. Por otra parte, Pasquel aseguró que debido a sus denuncias recibe constantes amenazas en redes sociales, incluso advirtiendo sobre la seguridad de su familia. No obstante, insistió en diálogo con esta agencia que esta situación no es el argumento principal para su pedido de residencia en Rusia. Pasquel explicó que el 24 de mayo de 2025 tomaría posesión Noboa si es reelecto en los comicios del 9 de febrero de ese año. El político considera que, si gana Noboa nuevamente, no tendría las garantías para "intentar seguir participando cívicamente ciudadanamente en la transformación del país, de un país afectado, con políticas neoliberales, a un país de desarrollo". Frenar a los BRICS, "un plan neoliberal"Consultado sobre la operación especial de Rusia en Ucrania, Pasquel expuso que, en su opinión, existe un "plan neoliberal" de Occidente para frenar el avance de los BRICS, por lo cual Moscú tuvo que actuar. "Obviamente se tuvieron que tomar las medidas de seguridad correspondientes, y esta acción genera críticas por la parte afectada, pero nosotros tenemos que pensar en los resultados como país en las acciones que se están realizando en Ucrania, y aquí, más allá de un proceso un proceso bélico, lo que se está viviendo ahí es el posible resurgir del nazismo, que es muy preocupante para quienes creemos en la democracia", opinó. Pasquel anotó que ve con "buenos ojos", la capacidad productiva agrícola del grupo de los BRICS y consideró que es un bloque a donde debería apuntar el Ecuador para desarrollar su agricultura. "Si es que tiene visión el presidente de turno, que busque llegar a los BRICS para potenciar nuestra capacidad agrícola (...) Son las alternativas que podríamos recomendar para el país y en algún momento esperaríamos poder participar con ideas con proyectos y propuestas que no existen actualmente como posibilidades en este falso nuevo Ecuador", aseveró. "No es un Ecuador TikTok"Respecto a su decisión de emigrar, aseguró que no sería el primer joven en irse del Ecuador, señalando que ya lo hicieron más de 150.000 que atravesaron el continente, pasando incluso por la selva panameña del Darién, en busca de un futuro mejor. "El Ecuador que yo percibo, simplemente no es un Ecuador TikTok, donde las redes sociales pintan lo irreal como real", afirmó. El político lamentó que su país vive un decrecimiento económico y falta de empleo, además de una delincuencia generalizada. "Si el Gobierno (de Noboa) llegase a ser electo nuevamente en el 2025, nosotros no tendríamos otra medida más que ir a un país que nos brinde las garantías de las seguridades donde nosotros podamos vivir dignamente, y hemos pensado que ese país es Rusia", aseveró.

https://noticiaslatam.lat/20240819/rusia-dara-permisos-de-residencia-temporal-a-extranjeros-que-compartan-valores-tradicionales-rusos-1156918187.html

https://noticiaslatam.lat/20240813/vicepresidenta-de-ecuador-denuncia-a-daniel-noboa-por-presunta-violencia-politica-de-genero-1156790870.html

https://noticiaslatam.lat/20240917/maduro-carga-contra-noboa-por-plan-de-instalar-bases-extranjeras-se-arrastra-se-arrodilla-1157566843.html

https://noticiaslatam.lat/20240917/rusia-destaca-el-aumento-de-comercio-con-los-brics-en-medio-de-las-sanciones-occidentales-1157567177.html

https://noticiaslatam.lat/20240917/mediocre-y-mentiroso-correa-critica-a-noboa-por-plan-de-bases-militares-extranjeras-en-ecuador-1157565637.html

ecuador

moscú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

daniel noboa, vladímir putin, ecuador, moscú, política, seguridad, 💬 entrevistas