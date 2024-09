https://noticiaslatam.lat/20240917/es-de-risa-amlo-desestima-dichos-del-expresidente-ernesto-zedillo-sobre-reforma-judicial-1157579735.html

"Es de risa": AMLO desestima dichos del expresidente Ernesto Zedillo sobre reforma judicial

"Es de risa": AMLO desestima dichos del expresidente Ernesto Zedillo sobre reforma judicial

Sputnik Mundo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desestimó los señalamientos hechos por el exmandatario mexicano Ernesto Zedillo contra la reforma al... 17.09.2024, Sputnik Mundo

2024-09-17T16:33+0000

2024-09-17T16:33+0000

2024-09-17T16:33+0000

américa latina

política

andrés manuel lópez obrador

suprema corte de justicia de la nación (méxico)

ernesto zedillo ponce de león

reforma al poder judicial mexicano

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/09/11/1157575858_411:138:1502:752_1920x0_80_0_0_c55d180a5d36e1dda4e7ecc48c4dfa4d.jpg

"Es de risa. [Tanto Zedillo como los opositores al Gobierno mexicano] hacen el ridículo, pero no pasan de ahí. No llaman a que se lleve a cabo una huelga de pago de impuestos, por ejemplo", indicó en conferencia de prensa.De igual forma, el mandatario mexicano dijo que, a pesar de tener ideas distintas, el bloque opositor mexicano "actúa de manera responsable".Previamente, Zedillo, quien gobernó la nación latinoamericana de 1994 al 2000 y que también llevó a cabo una reforma judicial durante su mandato, expresó que la reforma judicial actualmente aprobada es una afrenta a la democracia mexicana."Su intención es simplemente arrasar con el Poder Judicial como entidad independiente y profesional, y transformarlo en un servidor de quienes detentan y concentran el poder político", indicó ante la Conferencia Anual de la Barra Internacional de Abogados (IBA, por sus siglas en inglés) el 15 de septiembre, día en que la medida fue promulgada por López Obrador.Asimismo, el exjefe de Estado mexicano señaló que la iniciativa planteada por el actual mandatario mexicano es, especialmente, contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)."Es una venganza brutal la destrucción de la independencia e integridad del Poder Judicial para que esté al servicio de la fuerza política en el poder", aseveró.Pero su postura es compartida por otros sectores, por ejemplo, por los jueces, magistrados y trabajadores de tribunales que están en paro indefinido de labores, y anunciaron que acudirán ante organizaciones y cortes internacionales para denunciar una supuesta violación al proceso legislativo.Horas antes de la promulgación senatorial, un juez federal otorgó una suspensión provisional para impedir la publicación de la reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF), pero esto no evitó que López Obrador la promulgara.

https://noticiaslatam.lat/20240912/reforma-al-poder-judicial-mexicano-asi-quedo-el-dictamen-avalado-por-los-legisladores-1157445955.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, andrés manuel lópez obrador, suprema corte de justicia de la nación (méxico), ernesto zedillo ponce de león, reforma al poder judicial mexicano