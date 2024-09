https://noticiaslatam.lat/20240916/que-problemas-afrontan-las-ffaa-britanicas-1157530681.html

¿Qué problemas afrontan las FFAA británicas?

¿Qué problemas afrontan las FFAA británicas?

Mientras que los medios occidentales informan que el Reino Unido parece haber permitido a Ucrania utilizar misiles de largo alcance Storm Shadow contra...

Aquí está un recopilatorio de retos a los que se enfrenta la industria de defensa británica.Falta de recursos humanosUno de los problemas de las FFAA británicas modernas reside en sus tempos de reclutamiento del personal, como se desprende de las estadísticas. En este contexto, el número de reclutas en los 12 meses anteriores a marzo de 2023 parece haber descendido un 22,1% en la Marina Real, casi un 17% en la Real Fuerza Aérea y casi un 15% en el Ejército, según los datos oficiales.Las filas profesionales del Ejército británico cuentan actualmente con 75.166 efectivos de las fuerzas regulares, frente a unos 100.000 en 2010. Asimismo, la Armada Real se ha visto obligada a desguazar varios de sus buques.Y no solo las cifras ponen de relieve la existencia de una verdadera crisis en el Ejército británico. En julio, el ministro de Defensa del Reino Unido, John Healey, declaró que el estado del Ejército, la Armada y la Real Fuerza Aérea británicos era "mucho peor de lo que pensábamos".Aspectos técnicosLos portaaviones insignia de la Armada británica, el HMS Queen Elizabeth y el HMS Prince of Wales, han sufrido algunos problemas técnicos, ya que el primero se vio obligado a abandonar los ejercicios de la OTAN Steadfast Defender en febrero de 2024 tras un fallo de funcionamiento.Además, se ha pospuesto la entrada en servicio de las nuevas fragatas Tipo 26, cuya capacidad operativa inicial se prevé para 2028. A esto se suma, el ensayo fallido de lanzamiento de un misil balístico Trident II a bordo del submarino de propulsión nuclear HMS Vanguardde, que fue el segundo fracaso consecutivo, tras el ocurrido en 2016 con el submarino HMS Vengeance.En enero de 2024, el medio The Telegraph reveló que la Marina británica no disponía del armamento necesario para llevar a cabo la operación en el mar Rojo contra los hutíes yemeníes.Las Fuerzas Aéreas del país también se enfrentan a graves dificultades. El mariscal del aire y excomandante de la Real Fuerza Aérea británica, Greg Bagwell, declaró que el país solo dispone de 4 cazas que podrían despegar inmediatamente y entrar en combate en caso de ataque enemigo en territorio del Reino Unido.Falta de dinero y exceso de burocraciaEl Ministerio de Defensa británico se enfrenta a un déficit de 22.170 millones de dólares, según reveló la Oficina Nacional de Auditoría en 2023. A su vez, el Comité de Cuentas Públicas advirtió de que el déficit real podría acercarse a los 38.050 millones de dólares en un informe de marzo de 2024. Los procesos de adquisición y entrega del Ministerio de Defensa están plagados de retrasos. Solo 2 de sus 46 programas de equipamiento tienen "altas probabilidades" de ser entregados en plazo, presupuesto y calidad, advirtieron los parlamentarios británicos a principios de 2024.En marzo, un informe de la Comisión de la Cámara de los Comunes calificó de "inalcanzable" la entrega de cinco grandes proyectos del Gobierno, entre ellos los reactores de submarinos nucleares.A esto se añade que el Reino Unido podría enfrentarse a una crisis en la producción de microchips, importantes en la industria militar. En agosto aparecieron informes que la compañía estadounidense Coherent, una de las dos en el Reino Unido que produce los semiconductores de arseniuro de galio a escala industrial, podría cerrar su planta en el país y ya dejó de aceptar pedidos.

