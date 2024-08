https://noticiaslatam.lat/20240807/defensa-britanica-en-peligro-una-empresa-de-microchips-podria-cerrar-su-planta-en-el-reino-unido-1156680346.html

¿Defensa británica en peligro? Una empresa de microchips podría cerrar su planta en el Reino Unido

La compañía estadounidense de semiconductores Coherent no descarta vender su fábrica en el Reino Unido tras perder su contrato con Apple como proveedor, lo que... 07.08.2024, Sputnik Mundo

Coherent ya dejó de aceptar pedidos en su planta en el condado de Durham, según la publicación. Esta fábrica es una de las dos del Reino Unido que producen semiconductores de arseniuro de galio a escala industrial.Uno de sus clientes más importantes es el gigante italiano de la defensa Leonardo, que fabrica sistemas de radares, equipos de guerra electrónica y helicópteros en el Reino Unido. De hecho, también suministraba semiconductores para los cazas Typhoon.Se destaca, que a pesar de la estrategia de fomentar este sector por medio de una dotación de 1.000 millones de libras [1.270 millones de dólares], el cierre de esta planta supondría un duro golpe no solo a la producción nacional de microchips, sino también a futuros proyectos de defensa, que quedarían en entredicho. Leonardo ya está trabajando en "desarrollar una cadena de suministro resiliente", o dicho de otro modo — ya está buscando a proveedores alternativos. Sin embargo, los proyectos de defensa nacionales del Reino Unido no pueden hacerlo, lo cual suscita temores entre los militares. Apple, el destructorLa decisión de Apple de dejar de utilizar la empresa como proveedor pone en duda la viabilidad de la compañía y plantea un problema a los inversores que podrían comprar la planta y salvarla del cierre, añadió el periódico. Según The Telegraph, las primeras informaciones sobre una presunta venta aparecieron en mayo.No es la primera vez que una empresa sufre grandes pérdidas tras perder un contrato con Apple. La empresa británica de semiconductores Imagination Technologies perdió la mitad de su valor y finalmente fue vendida después de que Apple rechazara en 2017 utilizar los chips gráficos de la empresa.Además, entre otras víctimas se encuentran Volex y Wolfson Microelectronics que experimentaron una caída en el precio de sus acciones tras perder sus contratos.

