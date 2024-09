https://noticiaslatam.lat/20240916/primer-ministro-de-peru-descarta-emergencia-por-incendios-en-amazonia-pese-a-pedidos-1157556905.html

Primer ministro de Perú descarta emergencia por incendios en Amazonía pese a pedidos

Primer ministro de Perú descarta emergencia por incendios en Amazonía pese a pedidos

Sputnik Mundo

LIMA (Sputnik) — El primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, descartó que, por el momento, se declare en emergencia a varios departamentos amazónicos debido... 16.09.2024, Sputnik Mundo

2024-09-16T17:22+0000

2024-09-16T17:22+0000

2024-09-16T17:22+0000

américa latina

perú

incendios forestales

medioambiente

desastres naturales

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/108915/30/1089153034_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_86b80f7000a468d384eeabfd2fc4399f.jpg

"Nosotros seguimos evaluando la situación. Tengo que referir que estamos hablando de lugares muy puntuales [con incendios forestales], de lugares donde estamos interviniendo. En opinión del que habla, hasta este momento, y es una opinión compartida por el Instituto Nacional de Defensa Civil, aún no tenemos razones tan críticas que justifiquen una declaratoria de estado de emergencia. No descarto esa posibilidad, pero de momento no se está evaluando", señaló Adrianzén en conferencia de prensa.Anteriormente, la Mancomunidad Amazónica, conformada por los departamentos de Amazonas, Loreto, Cusco, Huánuco, Madre de Dios, San Martín y Ucayali, pidieron al Gobierno que se declare en emergencia a las mencionadas jurisdicciones."Solicitamos al Gobierno Central la urgente declaratoria de emergencia ambiental de la Amazonía a fin de que se dé la prioridad necesaria para la acción y atención de los incendios forestales que afectan la vida y salud de nuestra población y bosques", indicó la organización en un comunicado.A la fecha, de acuerdo con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, oficina adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario, existen 91 incendios forestales activos, la mayoría de ellos en la Amazonía, aunque también está siendo afectada la zona de los Andes.

https://noticiaslatam.lat/20240913/el-gobierno-de-bolivia-lucha-contra-el-fuego-mientras-las-comunidades-se-esperanzan-con-las-lluvias-1157475592.html

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

perú, incendios forestales, medioambiente, desastres naturales