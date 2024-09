https://noticiaslatam.lat/20240915/sanciones-a-medios-rusos-senal-de-la-desesperacion-de-eeuu-por-salvar-el-fracasado-orden-unipolar-1157524249.html

Sanciones a medios rusos, señal de la desesperación de EEUU por salvar "el fracasado orden unipolar"

Sanciones a medios rusos, señal de la desesperación de EEUU por salvar "el fracasado orden unipolar"

Sputnik Mundo

Funcionarios estadounidenses presentaron nuevos cargos contra los medios rusos el pasado viernes, alegando que tienen vínculos con la inteligencia rusa y está... 15.09.2024, Sputnik Mundo

2024-09-15T04:28+0000

2024-09-15T04:28+0000

2024-09-15T04:39+0000

internacional

eeuu

rusia

medios

sanciones

washington

alexandr asafov

ucrania

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/0a/1143568049_0:0:2941:1654_1920x0_80_0_0_6839fa31a7d594eff8ccaea747071632.jpg

"La intensificación de los esfuerzos en esta dirección está ligada al hecho de que el ciudadano, votante y contribuyente occidental promedio ya no entiende por qué debe financiar el deseo de sus elites políticas de ayudar a algún gobierno como el de Ucrania, y está empezando a hacer preguntas y a encontrar respuestas con bastante facilidad. Para impedir que lo hagan, se toman medidas como estas, que en realidad constituyen una censura total", explicó Asafov.La guerra de Estados Unidos contra los medios rusos representa la implementación práctica de "las historias de terror que el escritor británico George Orwell alguna vez inventó para alertar sobre la expansión del fascismo en el mundo entero. En esencia, la persecución de periodistas que realiza EEUU es un intento de castigarlos por el crimen de pensar, por ser personas que piensan diferente y están dispuestas a decir la verdad", según afirmó el experto.En cuanto a las nuevas restricciones y acusaciones, son sólo otro intento de silenciar a Rusia y robarle su derecho a presentar una perspectiva propia sobre los acontecimientos mundiales, dijo Asafov, vaticinando que Estados Unidos continuará profundizando en su intento de buscar ser la única voz en el escenario global, algo que catalogó de "objetivo imposible".Los argumentos de Estados Unidos contra los medios rusos "se basan en un pretexto", no en hechos, "y ciertamente no hay base legal para tales acciones", subrayó el analista político, señalando que el comportamiento de Washington no solo es una violación del derecho internacional y de las supuestas ideas elevadas sobre la libertad de expresión y los medios de comunicación que rigen su doctrina, sino también es una violación de la propia legislación estadounidense.Se trata, ni más ni menos, de la "aplicación práctica del llamado orden internacional basado en reglas" concluye el experto.

https://noticiaslatam.lat/20240914/moscu-tilda-sanciones-de-eeuu-contra-medios-rusos-de-ataque-a-la-libertad-de-expresion-1157510752.html

https://noticiaslatam.lat/20240913/eeuu-pretende-opacar-el-reposicionamiento-de-rusia-como-potencia-con-sanciones-a-sus-medios-1157498044.html

eeuu

washington

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Ilya Tsukanov

Ilya Tsukanov

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Ilya Tsukanov

eeuu, rusia, medios, sanciones, washington, alexandr asafov, ucrania