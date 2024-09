https://noticiaslatam.lat/20240914/sanciones-de-eeuu-contra-los-medios-rusos-son-una-admision-de-derrota-en-el-espacio-informativo-1157512615.html

Sanciones de EEUU contra los medios rusos son "una admisión de derrota" en el espacio informativo

Sanciones de EEUU contra los medios rusos son "una admisión de derrota" en el espacio informativo

14.09.2024

"Estados Unidos es dueño de Hollywood, alberga las principales redes sociales del planeta, es uno de los países con mayor número de satélites y maneja el periodismo y la prensa prácticamente en todo el mundo. Si el complejo mediático estadounidense no es capaz de imponer sus verdades, es porque estas mentiras son cada vez más difíciles de aceptar", subraya el experto.Asimismo, la justificación estadounidense para las medidas restrictivas era "patética", afirma Pitillo, que también es investigador del Centro de Estudios de las Américas (Nucleas) de la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ).El conflicto de Ucrania ha puesto aún más de manifiesto "la bancarrota moral étnica de la Organización del Tratado del Atlántico Norte [OTAN]" y el discurso estadounidense muestra "una admisión de derrota muy grande" en lo que respecta a las sanciones contra los medios rusos, añade el historiador.Las acciones de EEUU constituyen un intento de silenciar a las estructuras mediáticas de Rusia, declara a su vez la doctora en Relaciones Internacionales por el programa de postgrado San Tiago Dantas, Nathana Garcez Portugal, comentando las recientes sanciones dirigidas a personalidades e instituciones vinculadas a los medios de comunicación rusos, como RT y Sputnik.Las afirmaciones del Gobierno de Estados Unidos de que los medios de comunicación rusos intentan influir en las elecciones de ese país son "una acusación muy grave", opina. Aunque el comunicado hace una serie de acusaciones, no hay pruebas de lo denunciado por la Administración del presidente Joe Biden, agrega la experta."A pesar de que el comunicado tiene un relato muy detallado, no presenta más material, al menos no se han publicado más documentos, documentos que materialicen estas pruebas que dicen tener. (...) Lo que se produce como consecuencia de esto es un inevitable recorte de las actividades de una parte importante de los medios de comunicación rusos a nivel mundial", explica.El 13 de septiembre, Washington sancionó a tres entidades y dos personas relacionadas con supuestas operaciones encubiertas de influencia de Rusia a través de sus medios de comunicación, declaró el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken.Además, la semana pasada, Estados Unidos anunció una serie de medidas contra medios de comunicación rusos acusados de interferir en la política y las elecciones estadounidenses.La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, comentó en su canal de Telegram la nueva ronda de sanciones contra los medios de comunicación rusos, señalando que los estadounidenses tendrían que crear "una nueva profesión" para que no se repitieran las restricciones impuestas.

