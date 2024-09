https://noticiaslatam.lat/20240913/eeuu-pretende-opacar-el-reposicionamiento-de-rusia-como-potencia-con-sanciones-a-sus-medios-1157498044.html

EEUU pretende "opacar el reposicionamiento de Rusia" como potencia mediante sanciones a sus medios

EEUU pretende "opacar el reposicionamiento de Rusia" como potencia mediante sanciones a sus medios

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/103908/39/1039083951_0:224:2845:1824_1920x0_80_0_0_90b340127be147284419f2c8302ce7b7.jpg

Washington impuso nuevas medidas contra medios rusos, a los que acusó de estar detrás de supuestas "operaciones encubiertas", como en el proceso electoral de Estados Unidos y en las esferas políticas de Moldavia. Sin embargo, no ofreció pruebas al respecto e incluso el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, culpó al medio ruso RT de supuestamente poseer capacidades cibernéticas y participar en operaciones encubiertas de información e influencia, así como en adquisiciones militares.Además, según James Rubin, director del Global Engagement Center del Departamento de Estado de EEUU, "una de las razones por las que gran parte del mundo no ha apoyado tanto a Ucrania como cabría esperar es el amplio alcance de RT". No quieren ver el "otro lado de la moneda"Específicamente, Estados Unidos impuso sanciones al grupo mediático matriz de Sputnik, Rossiya Segodnya, y a su director general, Dmitry Kiselev, así como a la cadena de noticias RT. El Departamento del Tesoro fijó un plazo a las empresas estadounidenses para liquidar y poner fin a todas las relaciones financieras con ese grupo mediático antes del 13 de noviembre. Pero todo esto es, en realidad, la fachada de un interés más profundo de Washington, estimaron los analistas. "En este caso, se está tratando el conflicto en Ucrania y, como lo han perdido, EEUU también ha perdido apoyo [global]. Por eso aprovechan esta contingencia para culpar a un medio de comunicación, cosa que es bastante absurda, porque no es solo RT, es la forma en que la gente se informa", observa la especialista.Según ella, RT es un medio de comunicación que "permanentemente ha mostrado el otro lado de la moneda" y "ha criticado al colonialismo estadounidense en distintos lugares del mundo", no solamente respecto al conflicto en Ucrania, sino también a la guerra de Israel en la Franja de Gaza, por mencionar un ejemplo. ¿Un acto más de rusofobia?Estas nuevas sanciones contra los medios rusos se dan en momentos en que Washington y sus aliados occidentales emprenden una campaña contra los consorcios informativos de Moscú, en el marco de una crisis ucraniana que no ha resultado en nada bueno para Kiev ni para sus patrocinadores occidentales. Según los expertos consultados, medios como RT y Sputnik muestran un lado de la historia que no conviene a los intereses norteamericanos.Para Urgelles, "RT es uno de los medios más importantes en Latinoamérica", razón por la cual en Estados Unidos, dice, hay preocupación por su alcance mediático. Por su parte, Mauricio Alonso Estevez, internacionalista de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y subcoordinador del Centro de Estudios de Eurasia, consideró en charla con Sputnik que hay un interés geopolítico aderezado de "rusofobia" detrás de la decisión de intentar castigar al periodismo ruso. También criticó que Occidente tenga un “doble rasero” en el que, por un lado, promueve los derechos humanos y la libre expresión, y por otro, se dedica a sancionar a periodistas o “expresiones que son diferentes a las que ellos mismos están estableciendo”."[Las nuevas sanciones] tienen que ver con un tema de carácter geopolítico e interno. Por un lado, hablar de Moldavia tiene que ver con los intereses de los EEUU en la región [de Europa del Este], o sea, seguir presionando a Rusia. De alguna manera, se ha hablado de la posibilidad de que también exista una nueva especie de revolución de colores en Moldavia; algunos líderes políticos moldavos simpatizan mucho más con la perspectiva de Occidente, y eso podría plantearse desde un punto de vista antirruso", observó."En el caso de las elecciones en Estados Unidos, se ha vuelto un lugar común el hecho de acusar de injerencia a Rusia en sus elecciones, inclusive en otros países, pero esto difícilmente ocurre y, por supuesto, no se puede demostrar", añadió Estevez.Hipocresía de Washington Aunque la Constitución de Estados Unidos establece a la libertad de expresión como uno de los valores más importantes del pueblo norteamericano, la realidad es que, con este tipo de acciones, la Casa Blanca demuestra que no sigue del todo sus propios mandatos, señaló Urgelles.Sin embargo, recuerda, las autoridades estadounidenses ya han demostrado que pueden aplicar la censura cada que ellos quieran, sobre todo cuando no pueden controlar los flujos informativos. "Los medios de comunicación oficiales hegemónicos clásicos de Estados Unidos están todos controlados", concluyó. *Facebook e Instagram, pertenecientes al grupo Meta, están proscritos en Rusia por extremistas.

