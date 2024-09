https://noticiaslatam.lat/20240905/el-papa-francisco-reprocha-que-a-las-familias-que-prefieren-mascotas-que-hijos-1157312265.html

El papa Francisco reprocha a las familias que prefieren mascotas que hijos

El papa Francisco reprocha a las familias que prefieren mascotas que hijos

El papa Francisco retomó la polémica en torno a que mucha gente en el mundo prefiere tener mascotas que hijos, y consideró que esa situación no puede resultar... 05.09.2024, Sputnik Mundo

Durante un acto en Indonesia, como parte de su gira por el sudeste asiático, el líder de la iglesia católica elogió a los habitantes de ese país al sugerir que ellos tienen entre tres y cinco hijos, cuando en otras naciones algunos prefieren tener solo mascotas.Desde que fue nombrado Sumo Pontífice, Francisco ha comentado en varias ocasiones el "invierno demográfico" que atraviesa el mundo y ha animado a la gente a tener hijos. En mayo de 2024, cuando pronunció un discurso en una conferencia en Roma sobre la crisis demográfica que afecta a Italia y Europa, dijo: "Las casas se llenan de objetos y se vacían de niños, se convierten en lugares muy tristes. No faltan perritos, gatos, estos no faltan. Faltan niños". El año pasado, el papa Francisco recordó cómo una mujer le había pedido que bendijera a su perro, llamándolo "mi bebé". "Perdí la paciencia y la regañé, diciéndole que muchos niños tienen hambre y usted me trae un perro", relató.La tasa de natalidad a nivel mundial ha bajado de un pico de 5,3 hijos por mujer en 1963 a 2,3 en 2022, según datos del Banco Mundial. Por su parte, una investigación publicada en The Lancet, prevé que en el año 2050, más de tres cuartas partes de los países (155 de 204) no tendrá tasas de fertilidad lo suficientemente altas como para mantener su población con el tiempo; esto aumentará a un 97% de los países (198 de 204) para el 2100.

