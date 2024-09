https://noticiaslatam.lat/20240911/rosatom-firma-acuerdo-con-bolivia-para-la-construccion-de-planta-de-produccion-de-carbonato-de-1157443099.html

Rosatom firma acuerdo con Bolivia para la construcción de planta de producción de carbonato de litio

La compañía rusa Rosatom firmó un acuerdo con Bolivia para la construcción de una planta de producción de carbonato de litio. 11.09.2024, Sputnik Mundo

Previamente, la compañía rusa Uranium One Group firmó un contrato para el desarrollo de una planta industrial de extracción directa de litio en el Salar de Uyuni, en el departamento de Potosí (sur), confirmó el presidente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Omar Alarcón, en un acto en La Paz.Posteriormente, la representante de Uranium One Group, Larisa Lysova, dijo que el acuerdo con YLB es estratégico y que la compañía rusa cuenta con la tecnología y experiencia suficientes para explotar litio en el país."Hoy, cuando Bolivia tiene por objetivo multiplicar la industria nacional de litio, es sumamente importante optar por las mejores soluciones de ingeniería, tecnologías avanzadas y experiencia de socios confiables. Juntos estamos avanzando a esta meta, hombro con hombro, estructurando nuestra colaboración a largo plazo", expresó Lysova.Se prevé que la planta, que estará ubicada en el municipio de Llipi, al sur del Salar de Uyuni, en el departamento de Potosí (sur), entre en funcionamiento en el segundo semestre de 2025, de acuerdo con Rosatom. Tendrá una capacidad de producción anual de 14.000 toneladas métricas, de forma escalable.La tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL) permitirá reducir los tiempos de producción y el promedio de recuperación de litio es mayor en cerca de 80%, a diferencia de la tecnología de piscinas de evaporación (20%) que se usaba antes.Uranium One Group es subsidiaria de Rosatom, una de las empresas más grandes a nivel mundial, dedicada a la explotación de minerales para el área energética.La firma del contrato se dio en el marco del convenio de inversión pactado en 2023 entre YBL y Uranium One Group.

