"Solo quiero saber si mi hermano está vivo": otra historia sobre la violencia en el norte de México

Hombres con armas largas llegaron la tarde del pasado 4 de septiembre hasta la casa de Martín Pérez Velázquez, al sur de la ciudad de Culiacán, en el norte de... 13.09.2024, Sputnik Mundo

Fabiola dijo que, hasta este 12 de septiembre, la familia no tiene ninguna pista del paradero de su hermano Martín, de 52 años, y quien se dedica a la venta de alimentos. La mujer no tiene ninguna sospecha de quiénes o por qué se llevaron a su familiar.La desaparición de Martín Pérez Velázquez se produce en medio de la ola de violencia en Sinaloa por la batalla entre grupos del crimen organizado desatada tras el presunto secuestro y detención de Ismael Mayo Zambada, uno de los líderes del poderoso cártel de Sinaloa, el pasado 25 de julio, y que ha sumido a los habitantes de la capital del estado en los últimos días en un estado de zozobra y pánico.La fiscal general del Estado, Claudia Sánchez Kondo, indicó que solo este 12 de septiembre se recibieron ante el ministerio público ocho denuncias por robo de vehículo; seis por privación de la libertad personal; así como el asesinato de tres hombres.Desde el pasado 9 de septiembre, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas tiene el registro de 20 denuncias presentadas por familiares, de las cuales tres corresponden al municipio de Guasave, tres a Mazatlán y 14 a Culiacán.Según la dependencia estatal, tan solo en los últimos cuatro días se abrieron 11 carpetas de investigación por el homicidio de, al menos, 12 personas, de los cuales se han identificado y entregado a sus familiares ocho víctimas y cuatro permanecen sin identificar.De acuerdo con la dependencia estatal, otras 11 personas, nueve hombres y dos mujeres, han resultado heridas por proyectil de disparo de arma de fuego.El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció la suspensión de clases para este jueves y viernes en los municipios de Culiacán, Elota, Cosalá y San Ignacio en todos los niveles y modalidades educativas y también la cancelación de la ceremonia del Grito de Independencia para el 15 de septiembre.Fabiola Pérez Velázquez, quien reside en Las Vegas, Nevada, dijo desconocer si la desaparición de su hermano está relacionada con la reciente ola de violencia que se vive en este estado de poco más de tres millones de habitantes ubicado al noroeste de México.Fabiola relató que ella ha intentado interponer una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas por lo sucedido con su hermano desde Las Vegas, porque sus otros hermanos y familiares que residen en Sinaloa no han podido salir de sus casas, en parte por el temor por todo lo que está sucediendo en Culiacán y, en parte, porque tienen miedo de que las personas que tienen a Martín vayan a enojarse y desquitarse con él, hacerle algo peor."Hay ahora muchas cosas que no se pueden hacer, como salir. Ya ves por lo que está pasando ahorita en Sinaloa; tampoco mis hermanos tienen acceso a andar en la calle y andar haciendo movimientos. Soy yo la que estoy haciendo por internet, por teléfono, me estoy metiendo en lo que puedo", relató la sinaloense de 46 años de edad.De acuerdo con Fabiola, un sobrino vecino de Martín fue el primero en darse cuenta y avisar de la llegada de los hombres armados a la casa de la colonia Renato Vega. Martín Velázquez vivía solo, no tiene esposa ni hijos, pero "si una familia que lo quiere y que lo estamos buscado", dijo.Fabiola afirmó no tener más detalles de vecinos sobre lo que sucedió la tarde del miércoles cuatro porque los habitantes de la zona tienen miedo de hablar."Nos agarró muy de sorpresa a todos", afirmó Fabiola. "Él es muy bravo, pero no anda buscando el pleito nada más así de donde sea; él de su trabajo a la casa y de la casa al trabajo", relató.Aunque la fiscalía local aún no emite una ficha oficial sobre la desaparición de Martín, su hermana ha publicado en todas sus redes sociales fotos de él y la fecha de su desaparición en Culiacán. Se ha puesto en contacto con funcionarios de la dependencia para interponer una denuncia formal y ha logrado que un periódico local publique su foto y sus generales."Yo no me voy a quedar con los brazos cruzados", dijo. "Ya son muchos días y es demasiado y yo no estoy dispuesta a dejar que mi hermano sea parte del montón de que quedan sin familiares y sin ser identificados. Es mi hermano y me duele mucho por lo que está pasando. Y aunque el gobierno nos ayuda mucho, no es suficiente para todos los casos que hay ahorita", agregó.En un video subido este jueves a sus redes sociales, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, dijo que operativo de los gobiernos federal, estatal y municipal para recuperar la paz en el estado está dando resultados y reduciendo el riesgo para la población.Rocha pidió a los comerciantes de Culiacán que han cerrado sus puertas por temor que abran sus negocios "que den vida trabajo regular, al intercambio comercial".Fabiola, por su parte, contó que hace unos meses ya había decidido regresar definitivamente a México antes de diciembre de este año, después de 30 años de residir en EEUU, pero ahora tiene miedo de regresar con sus hijas y sus nietas a la tierra que la vio nacer.Por lo pronto, este jueves Fabiola solo quisiera una pista sobre el paradero de su hermano mayor. "No les deseo a nadie que pase por lo mismo que estamos pasando nosotros porque el estar con la incertidumbre de no saber dónde está y si está vivo si no está bien, es algo que te va comiendo día a día, día a día, y solamente que, por favor, nos hagan saber, que nos den alguna pista, por favor, que nos ayudarán a encontrarlo".

