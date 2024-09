https://noticiaslatam.lat/20240912/sinaloa-cancela-festejos-para-conmemorar-la-independencia-de-mexico-por-ola-de-violencia-1157466009.html

Sinaloa cancela festejos para conmemorar la independencia de México por ola de violencia

El gobernador de Sinaloa (norte de México), Rubén Rocha Moya, anunció la cancelación de los festejos para conmemorar el 214.° aniversario del inicio de la... 12.09.2024, Sputnik Mundo

Rocha Moya igualmente anunció la suspensión de los eventos musicales y concentraciones en el Palacio de Gobierno sinaloense, ubicado en la ciudad de Culiacán.Posteriormente, el gobernador de la entidad norteña expresó que este 12 y 13 de septiembre se suspenderán las clases en todos los niveles educativos, esto principalmente en los municipios de Culiacán, Elota, Cosalá y San Ignacio.En el mensaje, el político pidió a los comerciantes locales que reabran sus negocios, con el fin de no mermar la vida laboral de sus empleados y sus ganancias.En las últimas semanas, diversas zonas del territorio sinaloense han estado marcadas por la violencia. De acuerdo con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estos actos pueden deberse a la captura de Ismael Mayo Zambada, cofundador del cartel de Sinaloa, quien se encuentra detenido en Estados Unidos."Hay pugnas entre dos grupos y tenemos que buscar que no se afecte a la población y también que no se enfrenten entre ellos", declaró este 12 de septiembre en conferencia de prensa.

