https://noticiaslatam.lat/20240910/amlo-considera-que-violencia-en-sinaloa-podria-estar-ligada-a-la-captura-de-mayo-zambada-1157418275.html

AMLO considera que violencia en Sinaloa podría estar ligada a la captura de 'Mayo' Zambada

AMLO considera que violencia en Sinaloa podría estar ligada a la captura de 'Mayo' Zambada

Sputnik Mundo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comentó que la violencia que se ha desatado en las últimas semanas en el estado norteño de Sinaloa... 10.09.2024, Sputnik Mundo

2024-09-10T17:47+0000

2024-09-10T17:47+0000

2024-09-10T17:47+0000

américa latina

seguridad

sinaloa

eeuu

méxico

ejército mexicano

ismael 'mayo' zambada

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/06/0e/1155455999_0:29:925:549_1920x0_80_0_0_1eac0d352dad7be1e73d70142eda18ff.jpg

"Es muy posible que esté vinculado a eso, pero hasta el mismo señor Zambada escribió que no era conveniente la violencia, o algo por el estilo. No queremos violencia, nadie quiere la violencia, el pueblo de Sinaloa no merece la violencia", reiteró en conferencia de prensa.En las últimas semanas, han ocurrido diversos enfrentamientos armados en el territorio sinaloense. El más reciente se reportó el 9 de septiembre de 2024, en el sector La Campiña, donde se tuvieron que suspender clases y la gente debió resguardarse en sus casas.Sobre este evento, el mandatario mexicano dio a conocer que, durante la refriega, resultaron heridos dos elementos del Ejército mexicano."Lamentablemente, hirieron a dos militares que van a ayudar para evitar el enfrentamiento y a proteger a inocentes. [De estos], falleció un sargento en el cumplimiento de su deber", comentó.Mayo, cofundador del cфrtel de Sinaloa, fue arrestado el 25 de julio junto a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Chapo Guzmán, el otro fundador del grupo y que actualmente cumple cadena perpetua en EEUU.Los dos fueron detenidos tras su llegada a El Paso en un vuelo privado desde México. El Gobierno mexicano fue informado de la captura, pero aún no ha recibido más detalles del caso, dijeron las autoridades.Mientras tanto, Zambada aceptó su traslado desde Texas, sur de EEUU, a Nueva York para ser juzgado por la corte del distrito de Brooklyn por cargos de narcotráfico.

https://noticiaslatam.lat/20240727/arresto-del-mayo-es-un-as-bajo-la-manga-de-los-democratas-para-las-elecciones-presidenciales-1156422107.html

sinaloa

eeuu

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

seguridad, sinaloa, eeuu, méxico, ejército mexicano, ismael 'mayo' zambada