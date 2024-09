https://noticiaslatam.lat/20240911/humo-de-incendios-afecta-a-aeropuertos-en-sudamerica-es-posible-volar-con-baja-visibilidad-1157449125.html

Humo de incendios afecta a aeropuertos en Sudamérica: ¿es posible volar con baja visibilidad?

Humo de incendios afecta a aeropuertos en Sudamérica: ¿es posible volar con baja visibilidad?

11.09.2024

Los incendios forestales no solo están consumiendo millones de hectáreas en los territorios de Brasil, Bolivia y Paraguay, sino que han diseminado su humo por gran parte de Sudamérica, incrementando el riesgo de problemas sanitarios. Pero, además, el desastre ya comenzó a afectar a algunos aeropuertos de la región, agregando problemas económicos y de conectividad.Las primeras afectaciones se dieron en aeropuertos de Bolivia. El Aeropuerto Internacional Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra, una de los más importantes del país, debió cancelar vuelos u operar de manera intermitente desde el sábado 7 de septiembre, cuando la visibilidad era de 1.300 metros, por debajo de los 1.600 exigidos para despegues y aterrizajes.Algo similar sucedió con otras terminales bolivianas como Cobija, Guayaramerín, Riberalta, Trinidad y Rurrenabaque. El caso más extremo se dio el 7 de septiembre, según los reportes diarios de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), en Riberalta, donde se necesitaba una visibilidad de 5.000 metros para operar llegó a ser de tan solo 100 metros. Según datos oficiales, las afectaciones por el humo alcanza a un total de 20 pistas y aeropuertos, entre regionales y locales.El humo también provocó la cancelación de vuelos en Brasil. Ya desde finales de agosto, cuando comenzaron a multiplicarse los focos en territorio brasileño, varias aerolíneas debieron suspender despegues y aterrizajes en el aeropuerto de Porto Velho, capital del estado de Rondonia, en el oeste brasileño.Según consignó el portal de noticias G1, un total de 40 vuelos debieron ser cancelados por el humo solo en el estado de Rondonia como consecuencia de la humareda. De hecho, la primera semana de septiembre encadenó siete días consecutivos sin que los aviones pudieran aterrizar en Porto Velho. Las aerolíneas más afectadas fueron Latam y Azul.La situación comienza a preocupar poco a poco a las terminales aéreas que aún no fueron afectadas. El director del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi de Asunción, Rubén Aguilar, dijo al medio paraguayo ABC que la visibilidad se encontraba "al límite" para vuelos visuales, es decir, basados en la vista directa del terreno. Si el humo seguía aumentando, solo podrían hacerse vuelos instrumentales, que se valen únicamente de los instrumentos de navegación.¿En qué casos se suspenden vuelos?En diálogo con Sputnik, el analista aeronáutico ecuatoriano Nicolás Larenas explicó que los aeropuertos se ven obligados a cancelar los vuelos cuando "la presencia de humo es muy cercana", lo que no significa que la afectación no pueda extenderse en la medida en que la humareda pueda volverse espesa en otras regiones más alejadas de los focos.Larenas indicó que la capacidad de cada terminal aérea para operar bajo baja visibilidad también dependerá de qué sistema de navegación utilice y que puede variar entre diferentes sistemas, desde el NDB (Radiofaro No Direccional), que es el más antiguo y se basa en ondas de radio, hasta otros de mayor precisión como el RNAV (Navegación de Área) o el GPS. Por eso, apuntó que no existe una norma general para todos los aeropuertos que determine con qué visibilidad deben dejar de operar.Sin embargo, cada piloto debe seguir los instructivos que se elaboran en base a las cartas de navegación "en los que se indica cuál es la visibilidad mínima con la que se puede aproximar y realizar un aterrizaje seguro en cada aeropuerto". Así las cosas, puede haber terminales aéreas que con la misma visibilidad puedan seguir operando y otras que, con menos capacidades, deban cancelar sus operaciones.Lo mismo sucede, subrayó Larenas, con los diferentes tipos de vuelos. Dado que la capacidad operativa dependerá de los instrumentos con los que cuenta cada avión y cada tripulación, "quizás un avión privado pueda aterrizar mientras un avión comercial no pueda hacerlo".Si bien las afectaciones han sido intermitentes y variables según los aeropuertos y países, Larenas aseguró que la situación "genera un impacto económico" para el sector aeronáutico sudamericano. "Se afecta la red de rutas aéreas y las aerolíneas deberán devolver el pasaje a los pasajeros afectados, además de que los aeropuertos dejan de recibir ingresos operativos e ingresos comerciales por los pasajeros que van a dejar de estar presentes en esas terminales", lamentó.Para Larenas, lo importante es que quienes tengan vuelos previstos para los próximos días en zonas que puedan verse afectadas "estén muy tranquilos" y confíen en la capacidad de los organismos aeroportuarios y de las tripulaciones asignadas.Asimismo, remarcó que tanto las empresas como los organismos aeronáuticos "siempre están revisando" los factores climáticos que puedan afectar la navegación aérea. Por eso, recomendó a los pasajeros con vuelos programados mantenerse en contacto con las aerolíneas para conocer el estado de su vuelo y qué posibilidades tiene para reagendarlo.

