Las ventas de vehículos para perros superan a los de bebé en Corea del Sur

El medio revela que se ha registrado un aumento vertiginoso de las ventas de vehículos para perro, que el año pasado superaron por primera vez a las de carros para bebé, según datos de Gmarket, uno de los mayores minoristas en línea de Corea del Sur.Las ventas de vehículos para perros se han cuadruplicado desde 2019, según dijo al diario Yoon Hyun-shin, director de Pet Friends, la mayor plataforma de comercio de mascotas en línea del país asiático.Según revela el rotativo, la empresa empezó como fabricante de cochecitos de bebé, pero en los últimos años la división coreana de Airbuggy se ha dedicado exclusivamente a los carros transportadores de perros. El diario agrega que los carros que transportan a perros generalmente pequeños y sanos forman parte del paisaje cotidiano, en grandes almacenes, restaurantes, aceras y zonas de recreo de Corea del Sur, aunque también obstruyen los senderos del Parque Forestal de Seúl, más grande que el Central Park de Nueva York.En el país asiático, como en otros países desarrollados, se está registrando una tendencia en la que los adultos tratan a sus mascotas como niños mimados, con fiestas de cumpleaños de lujo, mansiones engalanadas para las mascotas, viajes en avión privado y paseos en vehículo, según destaca el diario estadounidense.Esta tendencia ha comenzado a preocupar a las autoridades, pues el país se enfrenta a una tasa nacional de fertilidad del 0,72, es decir, apenas un tercio del nivel necesario para mantener la población.Ante esa situación, Kim Moon-soo, actual ministro de Trabajo, regañó en un acto a los jóvenes asistentes: “Lo que me preocupa es que los jóvenes no se quieran”, dijo Kim. “En vez de eso, quieren a sus perros y los llevan a todas partes, no se casan y no tienen hijos”, añadió.En junio pasado, el presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, quien está casado y no tiene hijos, pero sí una decena de perros y gatos, declaró una "emergencia demográfica nacional" por la baja tasa de natalidad de Corea del Sur, y pidió a los Ministerios del Gobierno que resolvieran el desplome de la natalidad para evitar una “crisis existencial”.

