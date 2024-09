https://noticiaslatam.lat/20240910/quien-es-el-culpable-del-fracaso-de-la-retirada-estadounidense-de-afganistan-1157413038.html

¿Quién es el culpable del fracaso de la retirada estadounidense de Afganistán?

¿Quién es el culpable del fracaso de la retirada estadounidense de Afganistán?

Sputnik Mundo

Los republicanos emitieron un informe sobre los últimos meses de la ocupación estadounidense de Afganistán, incluida su desastrosa retirada. Atribuyeron la... 10.09.2024, Sputnik Mundo

2024-09-10T19:19+0000

2024-09-10T19:19+0000

2024-09-10T19:19+0000

internacional

donald trump

joe biden

eeuu

afganistán

kabul

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/06/1c/1155780319_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_25203b47f3a4916a28b65f25e79eff23.jpg

Si bien es imposible saber cómo habría sido la retirada de Afganistán durante el Gobierno de Trump, no hay duda de que Biden tomó decisiones por arrogancia y con un enfoque en la apariencia en lugar del contenido, lo que llevó a una derrota humillante para Estados Unidos y sus aliados. Es justo cuestionar si el plan de Trump era viable, pero descartarlo y luego culparlo por sus fracasos, como está haciendo el Gobierno de Biden, no se sostiene. Es un desafío a la lógica culpar a un plan que no se utilizó.El acuerdo de Trump con los talibanes tenía condiciones. Exigía que los talibanes dejaran de atacar a las fuerzas estadounidenses. Y así lo hicieron. Requiría que se iniciaran negociaciones con el Gobierno afgano respaldado por EEUU, y efectivamente mantuvieron conversaciones intermitentes. También exigía, de manera crucial, que no permitieran la entrada de grupos terroristas a Afganistán, mencionando específicamente a Al Qaeda* y al ISIS**.A cambio, el país norteamericano retiraría todas sus fuerzas para mayo de 2021, revisaría y potencialmente levantaría las sanciones estadounidenses a los miembros de los talibanes y recomendaría que se revisen y potencialmente eliminen las sanciones de la ONU a los talibanes.La afirmación de Trump de que habría dejado tropas en la base de Bagram es probablemente falsa, ya que no figura en el texto del acuerdo. Sin embargo, el acuerdo habría permitido que 8.600 soldados permanecieran en el país hasta que comenzaran las negociaciones entre el Gobierno afgano y los talibanes.Si bien el documento subraya que EEUU aún no reconoce a los talibanes como Estado, señala que tras la retirada estadounidense, este país “buscará cooperación económica para la reconstrucción con el nuevo gobierno islámico afgano posterior al asentamiento” que tendría que nacer a través de las negociaciones con el Gobierno afgano.El plan nunca se materializó. En enero, semanas después de asumir el cargo, Biden ya estaba dando señales de que podría mantener las tropas después de la fecha límite del 1 de mayo. Días después, los talibanes respondieron y trasladaron a sus comandantes y soldados de vuelta a las posiciones de combate.“Se ha ordenado a los altos comandantes y gobernadores que regresaran a sus puestos y asistieran a sesiones especiales y debates para diseñar una estrategia futura”, expuso entonces un comandante regional talibán a los medios estadounidenses.Los medios estadounidenses lo presentaron como una decisión que Biden tomó por su cuenta, consultando con sus asesores, pero no con el Gobierno de Afganistán y, ciertamente, no con los talibanes. En abril, Biden anunció su decisión: las tropas estadounidenses comenzarían su retirada final de Afganistán y las últimas tropas partirían en la fecha simbólicamente significativa del 11 de septiembre.Los talibanes expresaron públicamente que el plan les resultaba inaceptable y dieron a Estados Unidos dos semanas a partir de la fecha límite del 1 de mayo para retirarse por completo. No hay informes de que la administración Biden hubiera entablado conversaciones directas con los talibanes sobre la ampliación del acuerdo. Al parecer, esta fue una decisión unilateral de la administración Biden. Los primeros informes de negociaciones directas entre funcionarios de Biden y los talibanes llegaron el 10 de agosto, solo cinco días antes de que el grupo tomara el palacio presidencial en Kabul. Los talibanes terminarían expulsando a EEUU el 30 de agosto, mientras los refugiados colgaban de las alas del último avión que salía de Kabul.Biden también impuso nuevas restricciones al Gobierno afgano, exigiendo que cualquier acuerdo que hiciera con los talibanes protegiera los derechos de las mujeres y las niñas en Afganistán. Una causa noble, sin duda, pero que el Gobierno afgano, que ya estaba perdiendo la batalla contra los talibanes, no estaba en condiciones de requerir. Biden podría haber argumentado en todo momento que los talibanes violaron el acuerdo de Trump y enviaron más tropas, incluso si solo estaban allí para asegurar la zona mientras se retiraban aliados y equipos, y no para apuntalar al fallido Gobierno afgano. Los talibanes ya no se sentían limitados por el acuerdo de Trump: en mayo habían reanudado sus ataques contra los soldados estadounidenses. Biden claramente no se sentía limitado por el acuerdo, porque fue él quien lo rompió, pero son Biden y la vicepresidenta Kamala Harris quienes señalan el acuerdo como la razón de su fracaso.“Hoy, con este Gobierno, nos encontramos en una situación muy similar a la experiencia de la novela de Orwell, 1984. A lo que me refiero específicamente es al doble discurso, al doble pensamiento. No crean lo que vean. No crean lo que oyen. Créannos a nosotros”, declaró Maloof.Hoy, los talibanes tienen el control total de Afganistán. El país norteamericano no tiene influencia sobre a quiénes los talibanes permiten (o no permiten) entrar en su país y ellos están mejor armados que nunca, ya que se han apoderado de valiosos equipos abandonados, cuyo valor se estima en más de 7.000 millones de dólares. El mes pasado, los talibanes organizaron un desfile en el que exhibieron equipos estadounidenses y de la era soviética abandonados, incluidos helicópteros estadounidenses, misiles tierra-aire y vehículos blindados de transporte de personal.*/** Organizaciones terroristas proscritas en Rusia y otros países.

https://noticiaslatam.lat/20240826/trump-se-lanza-contra-kamala-harris-por-la-desastrosa-retirada-de-eeuu-de-afganistan-1157078250.html

https://noticiaslatam.lat/20240903/ha-contribuido-la-intervencion-militar-estadounidense-a-reforzar-el-terrorismo-mundial-1157222930.html

https://noticiaslatam.lat/20240603/afganistan-ucrania-israel-prueban-los-sucesivos-fracasos-de-eeuu-el-declive-de-la-pax-americana-1154433054.html

eeuu

afganistán

kabul

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Ian DeMartino

Ian DeMartino

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Ian DeMartino

donald trump, joe biden, eeuu, afganistán, kabul