¿Ha contribuido la intervención militar estadounidense a reforzar el terrorismo mundial?

¿Ha contribuido la intervención militar estadounidense a reforzar el terrorismo mundial?

La intervención militar de EEUU en Afganistán estuvo dirigida por la agitación política interna y no por una estrategia inteligente, lo que provocó que los talibanes y Al Qaeda se fortalecieran tras la desastrosa retirada estadounidense, destacó a 'Fox News Digital' el exjefe adjunto del Estado Mayor del Ejército Nacional Afgano, Sami Sadat.De acuerdo con sus estimaciones, en Afganistán quedan 50.000 miembros y asociados de Al Qaeda, la mayoría de los cuales han sido entrenados para operaciones en el extranjero en los últimos tres años.La cadena Fox News no ha podido verificar las cifras citadas por el excomandante militar, pero otros observadores indican que esta organización terrorista está "expandiéndose" y "prosperando" en el país centroasiático, financiándose con los ingresos del contrabando, la minería y el tráfico de drogas, comenta el medio. Al Qaeda es conocida sobre todo por planear y ejecutar los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos (11-S).El presidente estadounidense, Joe Biden, anunció en 2021 que el grupo ya no tenía presencia en Afganistán, pero su propio Departamento de Defensa corrigió enseguida esa afirmación, señalando que los combatientes de Al Qaeda y del ISIS seguían en el país. Estados Unidos ha gastado más de 2,3 billones de dólares a lo largo de unos 20 años en Afganistán, y Biden calificó la nefasta intervención como "la guerra más larga de la historia estadounidense".El Ejército estadounidense ha sufrido una reestructuración en los últimos años, en medio de una caída en picado del reclutamiento, a medida que el Pentágono desvía su atención de las operaciones antiterroristas en Oriente Próximo hacia una guerra que se predice en el Pacífico con Rusia o China.Un análisis efectuado por la revista de investigación ProPublica descubrió al menos 17.000 millones de dólares en "gastos cuestionables" durante la guerra y los esfuerzos de reconstrucción. Una reciente auditoría del Pentágono descubrió que el Departamento de Defensa estadounidense no podía hacer un balance del 63% de sus casi 4 billones de dólares en activos.El exjefe de la Casa Blanca George W. Bush, dirigió la invasión de Afganistán en 2001, incluso cuando los talibanes que gobernaban entonces se ofrecieron a extraditar al presunto cerebro del 11-S, Osama bin Laden. Un estudio de la Universidad de Brown concluyó que al menos 4,5 millones de personas murieron directa o indirectamente como consecuencia de la "guerra contra el terror" liderada por Estados Unidos, lo que provocó el colapso de las infraestructuras en varias "zonas de guerra después del 11-S".Mientras tanto, las FFAA de EEUU se enfrentan a una epidemia de suicidio. De acuerdo con los datos de un estudio, "al menos cuatro veces más miembros en servicio activo y veteranos de guerra implicados en conflictos posteriores al 11-S se han suicidado".*Al Qaeda es una organización terrorista prohibida en Rusia.** Organización terrorista proscrita en Rusia y otros países.

