https://noticiaslatam.lat/20240906/jueces-sin-rostro-en-mexico-una-propuesta-que-protege-o-que-vulnera-derechos-1157293873.html

Jueces 'sin rostro' en México: ¿una propuesta que protege o que vulnera derechos?

Jueces 'sin rostro' en México: ¿una propuesta que protege o que vulnera derechos?

Sputnik Mundo

La recién aprobada reforma al Poder Judicial en México incluye la aplicación de la figura de los llamados 'jueces sin rostro', que es utilizada para proteger... 06.09.2024, Sputnik Mundo

2024-09-06T01:25+0000

2024-09-06T01:25+0000

2024-09-06T01:25+0000

américa latina

política

seguridad

andrés manuel lópez obrador

méxico

colombia

jueces

juez

crimen organizado

narcotráfico

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/106793/37/1067933796_0:198:3264:2034_1920x0_80_0_0_0e80690edc26dadd6fba803b7ce646e1.jpg

De acuerdo con la nueva legislación aprobada en la Cámara de Diputados, la figura de los jueces sin rostro fue integrada en la fracción X del apartado A, del artículo 20 de la Constitución. La adición fue impulsada por el partido oficialista Morena y sus aliados. Y aún falta que sea aprobada por el Senado. "Tratándose de delincuencia organizada, el órgano de administración judicial podrá disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras, conforme al procedimiento que establezca la ley”, se lee en la iniciativa.La instauración de los jueces sin rostro fue una propuesta específica del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador , quien en diferentes ocasiones planteó que debería existir una figura en la nueva ley que brinde protección para jueces que tienen que resolver casos sobre delincuencia organizada.Días antes de la aprobación, este mecanismo no estaba presente en la propuesta de la reforma al Poder Judicial, por lo que el pasado 20 de agosto, López Obrador pidió al Poder Legislativo presentar una propuesta."Hay algo que debe tener la reforma, una especie de protección para jueces que tienen que resolver sobre delincuencia organizada, cómo protegerlos. Un mecanismo en donde resuelvan autoridades sin que se conozca […] buscar una forma que se pueda hacer, porque muchos están sometidos a amenazas, a presiones”, dijo el mandatario el 20 de agosto.Aunque se supone que esta figura está pensada para cuidar a los jueces que impongan sentencias contra alguna persona relacionada a un caso sobre crimen organizado —lo cual podría poner en peligro sus vidas—, varias organizaciones y expertos se han opuesto a ella porque podría violar los derechos humanos de las personas juzgadas, quienes podrían incluso ser inocentes debido a la gran escala de corrupción que existe en México desde los niveles policiales más bajos. El pasado 27 de agosto, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se expresó en el mismo sentido y consideró que se debe proteger a los jueces sin vulnerar el derecho a un juicio justo."La figura de jueces sin rostro impide conocer la identidad de la persona que juzga, así como valorar su idoneidad y competencia. Hay que proteger a las personas juzgadoras, sin vulnerar el derecho a un juicio justo, ante un tribunal independiente e imparcial", publicó en su cuenta de X la ONU-DH México.Abdias Pedroza insiste en que el sistema judicial mexicano no se presta para esa figura, pues en él existe mucha arbitrariedad respecto de la resolución de los procesos."No estamos en un sistema de justicia penal donde se preste para jueces sin rostro, porque si así hay mucha arbitrariedad respecto de la resolución de los procesos, imagínate los jueces escondidos y que no se sepa quién emitió la sentencia, o cómo se sentenció. No es tan tan viable esta propuesta", agregó.Jueces, bajo acechoRecientes estudios realizados por la organización México Evalúa y el Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho (IFED) revelan que el personal litigante y juzgador que labora en el país es víctima de amenazas, ataques e incluso son asesinados por realizar su trabajo en un entorno de violencia.México Evalúa señala que, a partir de de una revisión hemerográfica, dada la carencia de registros oficiales, encontraron que hay 15 casos de personas juzgadoras asesinadas entre 2012 y 2023 a nivel estatal, además de dos personas juzgadoras a nivel federal, lo que da un total de 17 jueces asesinados en poco más de una década."Los causantes de las agresiones hacia el personal judicial suelen ser las partes del juicio, la persona imputada o alguien de su entorno, integrantes de grupos de la delincuencia organizada, y el propio Estado, a través de las fiscalías y los ejecutivos federal y local", se lee en el informe.Los estudios también revelan las amenazas y agresiones a las que se enfrenta el personal relacionado con los juicios y procedimientos legales.“El 69% de las personas abogadas litigantes afirmó haber sufrido en algún momento uno o varios ataques en relación con su ejercicio profesional. En cuanto a las personas juzgadoras encuestadas 21% reportó haber vivido algún acto de ataque o amenaza a su integridad durante los últimos diez años, mientras que respondieron en este sentido 52% del personal notificador o actuario (quienes dan trámite a las resoluciones judiciales)”, agregan las organizaciones.El caso ColombiaLa figura del tribunal sin rostro, o también denominado jueces sin rostro, fue creada en Italia, donde se implementó durante los juicios contra las mafias locales. También se ha utilizado en Perú, durante el gobierno de Alberto Fujimori; en Brasil, donde fue aprobado por el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro en 2019, y en Colombia durante la década de 1990 para juzgar a jefes del narcotráfico.Mendoza asegura que esa medida no es recordada con cariño en Colombia , pues se presentó en un contexto de mucha violencia y, además, dotaba de un fuero y un blindaje especial a los juzgadores frente a sus decisiones."La medida no se recuerda con mucho cariño aquí en el país, precisamente porque, primero, le da la posibilidad a cualquier juez de tener un fuero y un blindaje especial frente a sus decisiones, pero también de protegerlos frente a lo que estaba pasando en la coyuntura de violencia”, agrega el analista.Sobre su posible implementación en México, Mendoza considera que evidenciaría la influencia que tienen los actores ilegales en el sistema judicial, así como la debilidad institucional que registra, pues no puede cumplir con su deber."Yo lo veo con la preocupación de todo lo que pasó en Colombia, como un espejo y como reflejo de entender la justicia sin rostro como una consecuencia de una debilidad institucional y como una fractura del sistema judicial. Hoy, cualquier propuesta donde se genera este tipo de figuras no va a ser positivo", concluyó.

https://noticiaslatam.lat/20240904/avanza-reforma-al-poder-judicial-mexicano-diputados-aprueban-iniciativa-en-general-y-en-particular-1157276784.html

https://noticiaslatam.lat/20240905/el-paro-de-ministros-de-la-corte-de-mexico-un-mensaje-politico-con-poca-claridad-1157258897.html

https://noticiaslatam.lat/20240825/amlo-manda-mensaje-a-eeuu-mexico-es-libre-independiente-y-soberano-no-es-colonia-de-nadie--1157052425.html

https://noticiaslatam.lat/20240903/diputados-mexicanos-deben-sesionar-en-un-deportivo-debido-a-protestas-contra-la-reforma-judicial-1157254699.html

méxico

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Daniel García

Daniel García

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Daniel García

política, seguridad, andrés manuel lópez obrador, méxico, colombia, jueces, juez, crimen organizado, narcotráfico, crimen, 💬 opinión y análisis