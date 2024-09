https://noticiaslatam.lat/20240909/amlo-anuncia-que-su-hijo-andres-manuel-lopez-beltran-se-sumara-al-partido-oficialista-morena-1157389567.html

AMLO anuncia que su hijo Andrés Manuel López Beltrán se sumará al partido oficialista Morena

AMLO anuncia que su hijo Andrés Manuel López Beltrán se sumará al partido oficialista Morena

09.09.2024

Posteriormente, el mandatario mexicano expresó que tenía un acuerdo con sus hijos, el cual consistió en que, mientras él fuese funcionario público, ellos no trabajarían en el Gobierno."Y lo han cumplido, me han ayudado mucho en eso. También voluntariamente me [apoyan], pero no son funcionarios, no trabajan en el Gobierno y ya están grandes", precisó.De igual forma, López Obrador agregó que si su hijo menor, Jesús Ernesto López Gutiérrez, también quiere incursionar en la política en los próximos años, él no se opondrá a su deseo."[Mis hijos] son libres [de participar en el ámbito político nacional]. Yo ya voy a estar jubilado", precisó.Esto se da después de que el 4 de septiembre de 2024, el presidente estatal de Morena en Tabasco, Joaquín Baños, indicó que propondrían a López Beltrán como secretario general del partido a nivel nacional, esto junto con la postulación de la actual secretaria de Gobernación federal, Luisa María Alcalde, quien buscaría la presidencia del grupo oficialista.De acuerdo con medios locales, los consejeros nacionales de Morena, en Tabasco, de donde son originarios tanto López Obrador como sus hijos, apoyan a ambos jóvenes.

