https://noticiaslatam.lat/20240907/eliminan-en-espana-el-premio-nacional-de-tauromaquia-hacia-la-abolicion-total-de-las-corridas-1157344369.html

Eliminan en España el Premio Nacional de Tauromaquia: ¿hacia la abolición total de las corridas?

Eliminan en España el Premio Nacional de Tauromaquia: ¿hacia la abolición total de las corridas?

Sputnik Mundo

La orden de su supresión parte del Ministerio de Cultura y su decisión emana de una consulta pública. Los partidos animalistas prevén la prohibición total de... 07.09.2024, Sputnik Mundo

2024-09-07T11:42+0000

2024-09-07T11:42+0000

2024-09-07T11:42+0000

españa

🌍 europa

📝 reportajes

🎭 arte y cultura

sociedad

isabel díaz ayuso

partido popular de españa

emiliano garcía-page

vox

tauromaquia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/104116/58/1041165818_0:122:2694:1637_1920x0_80_0_0_f2fce23710822822f6ac8415ac875a0c.jpg

Deja de existir en España el galardón oficial que reconocía, "la labor meritoria de una persona, entidad o institución en el ejercicio de las diferentes actividades y manifestaciones de la tauromaquia" en tanto que "patrimonio cultural" del país, tal y como lo expresaba el Ministerio de Cultura en su página web.Dotado con 30.000 euros de gratificación, el premio venía concediéndose desde 2013. La orden de su supresión, emitida por el mismo ministerio, fue publicada el 6 de septiembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE), diario oficial donde se publican todas las leyes, disposiciones, normativas y acuerdos a fin de garantizar la transparencia y seguridad jurídica del Estado español, y cobra efecto jurídico desde el día siguiente a su publicación.La decisión parte del resultado de una consulta pública, un procedimiento obligatorio en el que tomaron parte "más de 3.000 entidades jurídicas y personas físicas", en palabras del ministro de Cultura español, Ernest Urtasun, quien aseguró que "más del 90%" de las respuestas recibidas apoyaron la medida de supresión del premio. "Estos datos demuestran que hay cada vez más una mayoría de españoles y españolas que ya no concuerdan con el maltrato animal en nuestra sociedad", manifiesta Urtasun en un video en su cuenta oficial en la red X.La medida plasma una voluntad expresada por el ministro Urtasun en mayo. El proceso de consulta se realizó en dos etapas; una en mayo, cuando se recibieron 3.368 respuestas (el 96,42% de ellas favorables), y la otra entre el 25 junio hasta el 15 julio, período en el que se dirigieron 215 respuestas por vía electrónica a la web del Ministerio de Cultura, contabilizándose aquí un apoyo del 91,63%.En la orden se justifica la necesidad de suprimir el premio a causa de circunstancias que atienden a "la evolución del sector creativo y cultural en atención a las demandas sociales" y al cambio de los sentimientos de la sociedad española respecto a la "actividad tauromáquica".En el texto legal se advierte que la orden en sí no tiene como fin resolver tal percepción social, pero sí "constatar su existencia". De resultas, se estima "conveniente" no fomentar ni enaltecer la actividad tauromáquica a través de la figura de los Premios Nacionales. Es decir, este tipo de galardones que concede el Ministerio de Cultura y entre los que hasta ahora figuraba el de la tauromaquia, deben quedar acotados a "disciplinas sobre las que exista cierto grado de consenso social y no una discusión marcadamente polarizada sobre su propia esencia".Recordamos que en varias regiones de España no hay corridas de toros. En Cataluña se prohibieron a partir de 2011, en las islas Canarias es inviable su celebración debido al costo económico de transportar por mar a los animales, y en Galicia apenas hay afición.Respuestas de todos los coloresLos partidos y asociaciones animalistas acogen la noticia con entusiasmo. El más importante de ellos, el Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA), considera que es un "pequeño paso" hacia la total abolición de la tauromaquia, el objetivo primordial que esta formación defiende."Para que luego digan que España NO es antitaurina... ¡Falso! Lo que ocurre es que no se nos pregunta lo suficiente", escribe PACMA en su cuenta oficial de X, al estimar que la consulta lanzada por el Ministerio de Cultura para validar su decisión refleja un ánimo creciente en la opinión pública española. La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, saludó la medida, al entender que es un signo de progreso. Entre los partidarios de la tauromaquia, las reacciones negativas en torno a la supresión del premio se produjeron de inicio en mayo, apenas el ministro Urtasun anunció el proceso. Fue entonces cuando Borja Sémper, portavoz nacional del Partido Popular (PP), prometió restaurar el galardón, al tiempo que acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de no apostar por la libertad "ni por la pluralidad cultural".Los dirigentes y portavoces del PP siempre se han expresado en términos semejantes en su defensa de la actividad taurina con toros de lidia, que consideran parte del patrimonio cultural del país y como ejemplo sui generis del concepto de libertad. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, calificó en su día a las corridas de toros como "la fiesta más culta que hay hoy en el mundo".Y la presidenta de la región de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al socaire de asegurar la transmisión televisiva de los festejos taurinos de la Feria de San Isidro en el canal público Telemadrid, ya manifestó en 2023 tener "la obligación de respetar, promocionar y entregar a las nuevas generaciones una herencia cultural". También prometió restaurar de alguna forma el premio en la Comunidad de Madrid. De igual manera, la Fundación Toro de Lidia anunció entregar el galardón por su cuenta.El rechazo a la eliminación del premio no solo atañe al espectro político de la derecha, también hay figuras en la izquierda protaurinas. Es el caso del presidente de la región de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, que en mayo anunció la creación de un premio alternativo de "alcance nacional o internacional" en coordinación con otros gobiernos regionales. Su vicepresidente, José Luis Martínez Guijarro, declaró a los medios el mismo día de la publicación de la orden en el BOE que el asunto consiste en "mantener viva la llama del espíritu taurino".Antitaurinos en la derechaEl apoyo a las corridas de toros de lidia no se corresponde exactamente con una adscripción ideológica izquierda-derecha, pues desde siempre ha habido aficionados al mundo taurino entre las gentes del ámbito progresista y de izquierda. En cambio, el rechazo ha venido siendo mucho más inusual en el campo conservador, al asociarse esta actividad con la tradición del país, hasta ahora.Justo un día antes de la publicación de la orden ministerial que pone fin a la existencia del Premio Nacional de Tauromaquia, el eurodiputado Alvise Pérez, líder de la agrupación de electores Se Acabó la Fiesta (SALF), de corte populista y de derecha radical, comunicó a través de las redes sociales haber votado en contra de conceder subvenciones públicas a las corridas de toros.Lo hizo en la Comisión de Agricultura de la Eurocámara y basó su decisión no solo porque detesta dedicar el dinero público a "financiar espectáculos privados", sino también porque "no permitirá financiar públicamente nada en donde un solo animal sea maltratado por mero ocio" mediante su acción política.La alusión a los líderes del PP y Vox, partidos de orientación derechista que siempre se han mostrado contrarios a cualquier limitación de este festejo taurino, supone una novedad. Nunca antes un político de marcado corte derechista se había manifestado tan rotundamente en contra de las corridas de toros. SALF compite con PP y Vox por un mismo electorado. Y Alvise Pérez, muy dado a declaraciones y acciones mediáticas, bien pudiera estar cargado aquí de tacticismo electoral en atención a sus votantes más jóvenes.El cambio generacionalNo obstante, la postura del líder de SALF puede suponer también un ejemplo del nuevo signo de los tiempos; las nuevas generaciones, con independencia de su adscripción ideológica, no admiten que la tauromaquia se eleve a la categoría de patrimonio cultural (cosa que el PP instituyó por ley en 2013) y ni mucho menos estiman necesario su conservación.En tono sarcástico, los animalistas de PACMA agradecen la convicción antitaurina de Alvise Pérez, luego de que este expresara en X su aversión por el Toro Jubilo de Medinaceli (Soria), un festejo nocturno en el que se embolan y untan de brea los cuernos del toro y se les prende fuego, precisamente anexando un video editado por el PACMA.En cualquier caso, y a juzgar por los comentarios en redes de sus seguidores, la postura antitaurina le ha valido a Alvise Pérez críticas y alabanzas por igual. Con algo más de 800.000 votos en las elecciones de junio al Europarlamento, las encuestas le otorgan también presencia en el Parlamento español. Tal vez su objetivo sea seguir engordando una masa electoral más allá de quienes consideran la tauromaquia como una tradición española intocable. Pero también es plausible el inicio de la transversalidad política en el sentimiento antitaurino, quizá una premisa insoslayable para una futura abolición.

https://noticiaslatam.lat/20240218/las-corridas-de-toros-se-mantienen-en-la-ciudad-de-mexico-muerte-humillante-o-fiesta-brava-1148175988.html

https://noticiaslatam.lat/20230608/la-tauromaquia-repunta-en-espana-tanto-a-golpe-de-corridas-como-de-crueles-festejos-populares-1140305702.html

https://noticiaslatam.lat/20240529/congreso-de-colombia-aprueba-la-prohibicion-de-las-corridas-de-toros-1152450393.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Yarisley Urrutia

Yarisley Urrutia

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Yarisley Urrutia

🌍 europa, 📝 reportajes, 🎭 arte y cultura, sociedad, isabel díaz ayuso, partido popular de españa, emiliano garcía-page, vox, tauromaquia, corrida de toros, festejos, partido animalista (pacma)