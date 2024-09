https://noticiaslatam.lat/20240907/el-mejor-numero-9-del-mundo-en-la-actualidad-luis-suarez-pone-fin-a-su-epica-carrera-con-uruguay-1157339949.html

"El mejor número 9 del mundo en la actualidad": Luis Suárez pone fin a su épica carrera con Uruguay

El delantero Luis Suárez se despidió de la Selección Uruguaya siendo su goleador histórico y uno de los grandes delanteros del mundo.

A 17 años de su estreno con la tradicional camiseta celeste, el delantero uruguayo Luis Suárez disputa su último partido con la Selección Uruguaya, de la que es máximo goleador histórico y una de sus mayores figuras. Si bien continuará jugando con su club, el Inter Miami de EEUU, el pistolero pone fin a una larga trayectoria que, además de goles, estuvo plagada de momentos épicos y polémicos."El viernes…me cuesta hasta decirlo… será mi último partido con la selección de mi país", había anunciado un emocionado Suárez durante una conferencia de prensa en la que confirmaba que, con 37 años y 142 partidos disputados, se pondría por última vez la casaca celeste en el encuentro frente a Paraguay en el Estadio Centenario de Montevideo, por la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial de 2026.El astro uruguayo culmina una carrera como internacional uruguayo que comenzó en 2007 en un amistoso frente al equipo nacional de Colombia. En aquel encuentro, el ariete se retiró expulsado y sin hacer goles, pero tendría revancha ese mismo año cuando, en su primer partido oficial con Uruguay, marcaría el tanto de apertura en una goleada celeste ante Bolivia.Desde entonces, Suárez acumuló 169 goles con el combinado uruguayo, disputó cuatro Copas del Mundo —las de Sudáfrica, Brasil, Rusia y Catar—, tres Copa América, una Copa de las Confederaciones e, incluso, representó a Uruguay en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Su único título con la celeste fue la Copa América de 2011, aunque el cuarto puesto en Sudáfrica 2010 aún es recordado como un hito para las últimas generaciones de futboleros.Para el comunicador, Suárez había logrado ganarle cierta pulseada al entrenador de la Selección Uruguaya, el argentino Marcelo Bielsa, quien había comenzado su ciclo sin convocarlo o colocándolo breves minutos al final de los partidos. "El propio técnico reconoció que debió haberlo puesto antes", dijo Gorzy, en referencia a dichos de Bielsa tras la semifinal de la Copa América frente a Colombia, en el que Suárez fue importante y estrelló un balón en el palo a pesar de haber disputado únicamente 20 minutos.Para Gorzy, Suárez prefirió confirmar su retiro de la Selección Uruguaya frente a Paraguay "con un estadio lleno y ante su público" debido a la incertidumbre de si será convocado en los siguientes encuentros. En la propia conferencia de despedida, de hecho, el futbolista también remarcó su voluntad de alejarse voluntariamente antes de que lo hagan forzosamente "las lesiones".El también periodista deportivo y especialista en la historia del fútbol Alfredo Etchandy comentó a Sputnik que, si bien "los años pasan y tuvo algunas lesiones", Suárez se ha destacado por una "fuerza de voluntad" que le ha permitido mantenerse vigente a lo largo de los años. De hecho, el futbolista nacido en 1987 en la ciudad uruguaya de Salto dejará la Selección siendo el segundo máximo goleador histórico de las Eliminatorias Sudamericanas con 29 goles, superado únicamente por el argentino Lionel Messi, con 31.¿El mejor uruguayo de la historia?El punto final de la carrera de Suárez con la camiseta celeste uruguaya reabre un debate álgido en Uruguay: el de si el actual número 9 del Inter Miami es efectivamente el mejor futbolista de su país. En este debate, los fanáticos acérrimos de Suárez suelen encontrarse con quienes destacan viejas glorias del fútbol uruguayo, que supo consagrarse campeón olímpico en fútbol en 1924 y 1928 y dos veces campeón mundial en 1930 y 1950.El experto recordó que aquella selección uruguaya de 1924 es célebre por ser "el primer equipo latinoamericano que jugó en Europa" en una gira previa a los Juegos Olímpicos de París en la que disputó nueve partidos amistosos con clubes españoles. Uruguay no solo ganó aquellos nueve encuentros, sino que también resultó vencedor en los cinco partidos oficiales de los Juegos Olímpicos, obteniendo la medalla de oro e inaugurando la tradicional "vuelta olímpica".Para Etchandy "el mundo ha cambiado y sigue cambiando a mayor velocidad", lo que hace "difícil comparar a esos jugadores que forjaron el comienzo de la gloria de Uruguay con los futbolistas de nuestros tiempos".Gorzy, por su parte, prefiere afirmar que "no existe nunca el mejor de la historia" sino que "existe el mejor de cada época". Por eso, opta por decir que Suárez sí "está capacitado para sentarse en la mesa de los grandes de todos los tiempos" y se anima a afirmar que el uruguayo es "sin dudas el mejor número 9 del mundo en la actualidad y en los últimos 15 o 20 años".Una carrera cargada de "épica"Pero la carrera de Suárez con la camiseta celeste no solo se nutrió de fútbol, goles y asistencias. También tuvo varios episodios que condimentan la idolatría que los uruguayos —e infinidad de no uruguayos— sienten por el delantero e incluso abonaron algunos resentimientos de rivales que quedaron por el camino.En esa lista aparece, de manera obligada, la jugada final del partido entre Uruguay y Ghana por los Cuartos de Final del Mundial de Sudáfrica 2010 cuando, buscando evitar un gol ghanés, Suárez no dudó y detuvo el balón con sus manos en la línea. El árbitro pitó penal y expulsó al uruguayo, que pasó de villano a héroe cuando Asamoah Gyan falló el tiro y alargó el partido hasta la tanda de penales que llevaría a Uruguay a semifinales.La Copa de Brasil en 2014 también lo convirtió en tema de debate en todo el mundo. Primero por los dos goles con los que eliminó a Inglaterra después de una lesión que casi lo deja fuera del torneo y tras ser duramente criticado y acusado de racista por los medios ingleses; segundo, por la histórica "mordida" al italiano Giorgio Chiellini que le valdría una inédita sanción de nueve partidos y cuatro meses fuera de las canchas.La épica también se construyó en su trayectoria por diferentes clubes del mundo, donde siempre supo reinventarse y volver a estar en primera plana. Así, logró ser campeón de La Liga Española con el Atlético de Madrid tras ser dejado en libertad por el Barcelona. Incluso respondió al clamor popular de los hinchas de Nacional, el club uruguayo que lo vio nacer, para prepararse para disputar su última Copa del Mundo en Catar."La épica es algo muy importante en su carrera porque son cosas que no le pasaron una vez, sino que fueron varias. Hubo veces en que tuvo problemas y fue suspendido pero lo más importante es la manera en que siempre pudo salir de esas situaciones", destacó Etchandy."El mejor Suárez"Tanto Gorzy como Etchandy destacan los mundiales como los mejores momentos de Luis Suárez con la Selección Uruguaya y los goles contra Inglaterra como uno de los puntos más sobresalientes de su carrera con la camiseta celeste. En el otro extremo, los dos aún sienten que la sanción sufrida por Suárez en 2014 dejó a los celestes sin "el mejor Suárez".Etchandy rememoró como la salida de Suárez del Mundial de Brasil incluso impactó fuertemente en las posibilidades del equipo celeste, eliminado finalmente en Octavos de Final frente a Colombia. "Era la figura del equipo y todo lo que se vivió en los días previos al partido hizo que prácticamente no pudiéramos festejar haberle ganado a Inglaterra e Italia", consignó.

