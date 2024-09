https://noticiaslatam.lat/20240905/el-fin-de-la-era-de-messi-y-ronaldo-estos-son-los-nominados-al-balon-de-oro-2024-1157300226.html

El fin de la era de Messi y Ronaldo: estos son los nominados al Balón de Oro 2024

El delantero del Inter de Miami, Lionel Messi, y el futbolista del Al Nasr saudí, Cristiano Ronaldo, no fueron nominados para el prestigioso premio anual Balón... 05.09.2024, Sputnik Mundo

⚽ deportes

estilo de vida

fútbol

lionel messi

cristiano ronaldo

balón de oro

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/01/03/1147096390_12:0:1349:752_1920x0_80_0_0_255ca01fe89e074363a487d0754f6337.jpg

En años anteriores, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi no solo han sido constantemente preseleccionados para el Balón de Oro, sino que también han ganado el premio con regularidad. A su vez, Lionel Messi ostenta el récord de Balones de Oro, ganándolo ocho veces.Cristiano Ronaldo ocupa el segundo lugar con cinco Balones de Oro. Durante diez años, de 2008 a 2017, solo Messi y Ronaldo ganaron todos los premios al mejor jugador del mundo. En 2018, su hegemonía fue interrumpida por el centrocampista croata del Real Madrid, Luka Modric.Entre los nominados de este año figuran los dos compañeros de Messi en la selección argentina, con quienes ganó la Copa América 2024: Además, entre los nominados destacan los españoles: Entre otros jugadores destacados están:Las casas de apuestas ven a Vinicius Júnior, que ganó la Liga y la Liga de Campeones con el Real Madrid, como el principal aspirante al triunfo. Sin embargo, en la Copa América, con la selección brasileña, el futbolista no tuvo una buena actuación: su equipo cayó en cuartos de final, que el propio jugador se perdió por acumulación de tarjetas amarillas.Este trofeo es otorgado por la revista France Football desde 1956. No fue hasta el 2018 que se creó la categoría femenina.

