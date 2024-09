https://noticiaslatam.lat/20240906/la-izquierda-en-eeuu-busca-alternativas-ante-la-falta-de-representacion-1157337419.html

La izquierda en EEUU busca alternativas ante la falta de representación

La izquierda estadounidense moviliza a la sociedad civil, pero tiene dificultad para participar en el proceso electoral de Estados Unidos.

El 30 de agosto, pocos días después de la Convención del Partido Demócrata, otra reunión política fue convocada en la ciudad de Chicago: Socialistas 2024. En el evento, el entusiasmo por Kamala Harris y su partido fue mucho menos evidente, reportó The Washington Post. Temas como el apoyo estadounidense al genocidio israelí en Gaza y la baja cobertura de seguridad social en el país dividen a la izquierda socialista y al Partido Demócrata estadounidense.La misma semana, un grupo de izquierda más radical, que se identifica como comunista, creó el partido Comunistas Revolucionarios de América. Con una agenda política basada en el concepto de lucha de clases. Dicha asociación repudia tanto al republicano Donald Trump, como a su rival demócrata, Kamala Harris.Las diferencias entre demócratas y socialistas no son nuevas: desde las controversias en las primarias demócratas de 2016, cuando el candidato socialista Bernie Sanders se retiró de la carrera después de acuerdos controversiales con su rival, Hillary Clinton, parte de la izquierda estadounidense no se siente representada por los demócratas.De acuerdo con el fundador del Centro para la Innovación Política, Caleb Maupin, el ambiente económico es favorable para la emergencia de movimientos más robustos hacia la izquierda, dado el descenso en el nivel de vida de la clase trabajadora.Sin embargo, el analista advirtió que los movimientos de izquierda todavía son mal recibidos por una gran parte del electorado, principalmente el que se identifica con el actual candidato a la presidencia, Donald Trump."Desafortunadamente, muchos seguidores de Trump están descontentos con cosas como las cuarentenas de COVID-19, están irritados con la pérdida de libertad de expresión, y ahora identifican estas cuestiones con el comunismo. Además, existe la percepción, mucho más fuerte en los círculos republicanos, de que el comunismo, la política woke y el Partido Demócrata son sinónimos", lamentó Maupin. "Y ese simplemente no es el caso (...), el socialismo tiene todo que ver con el crecimiento económico, mientras que el Partido Demócrata promueve el decrecimiento y la promoción de un estado policial de bajos salarios".Sociedad civil activaLa dificultad de integrar grupos de izquierda en la política electoral estadounidense contrasta con la actividad intensa a nivel de la sociedad civil. De acuerdo con la brasileña residente en Estados Unidos Natalia de Campos, co-coordinadora del Comité de Defensa de la Democracia en Estados Unidos, el compromiso de la juventud con los movimientos antirracistas y pacifistas es intenso.La dificultad, según ella, es instalar candidaturas de movimientos sociales en el proceso electoral. Debido a las reglas complejas, que varían entre los estados, conseguir registrar el nombre de candidatos en la papeleta electoral estadounidense ya es considerado una gran victoria."A pesar de los obstáculos, este año tenemos más candidatos socialistas en las cédulas que en los últimos años", reveló Campos. "En algunos estados, como Georgia, el propio Partido Demócrata desafía la inclusión de socialistas en las boletas, porque no quieren una tercera vía. Y los republicanos apelan al garry mandering, una práctica que rediseña los distritos electorales para separar a las comunidades (...). Entonces tenemos supresión de votos por ambos lados".Además de las dificultades regulatorias, los movimientos de izquierda en Estados Unidos sufren con la falta crónica de financiamiento. El financiamiento privado centrado en los dos principales partidos del país es la tónica del sistema electoral estadounidense, dificultando sobremanera la emergencia de movimientos alternativos.Según ella, los obstáculos para la participación política de movimientos alternativos llevan a "una parte del electorado a no participar, por creer que los partidos Demócrata y Republicano se parecen cada vez más".

