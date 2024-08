¿Por qué los latinos en EEUU están abandonando a los demócratas y votando por los republicanos?

"Para Alberto Olivares, la decisión de hacerlo [dejar de votar a los demócratas] en 2020 fue algo así como divorciarse de la familia. Pero su razonamiento era claro: 'El partido ya no me representaba', dice el exoficial fronterizo de 54 años. Actualmente, en el condado de Starr, que no ha respaldado a ningún candidato presidencial republicano en más de 100 años, los votantes siguen cada vez más su ejemplo", explica el diario.