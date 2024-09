https://noticiaslatam.lat/20240904/fragatas-y-programa-nuclear-submarino-los-beneficios-del-acercamiento-militar-entre-brasil-e-india-1157243796.html

Fragatas y programa nuclear submarino: los beneficios del acercamiento militar entre Brasil e India

Fragatas y programa nuclear submarino: los beneficios del acercamiento militar entre Brasil e India

Sputnik Mundo

A finales de agosto, el comandante de la Marina brasileña, almirante Marcos Sampaio Olsen, se reunió durante seis días con autoridades militares de la India... 04.09.2024, Sputnik Mundo

2024-09-04T11:07+0000

2024-09-04T11:07+0000

2024-09-04T11:07+0000

defensa

brasil

la india

🛡️ industria militar

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107393/94/1073939423_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_c3cb149093762645e43e4b7b9dabf6d1.jpg

El almirante Olsen visitó uno de los principales astilleros indios, donde se pueden construir hasta seis fragatas de la clase Nilgiri con misiles supersónicos BrahMos, fabricados en asociación con Rusia.Otro punto que podría explorarse con el acercamiento entre Brasil y la India es la transferencia de tecnología para el programa de submarinos nucleares de Brasil — el Programa de Desarrollo de Submarinos (Prosub). El país asiático tiene experiencia en la producción de estas naves, que tienen mayor autonomía de operación al no necesitar aire para la planta motriz y utilizar el combustible nuclear.Por su parte, José Augusto Zague, investigador del grupo de Estudios de Defensa y Seguridad Internacional de la Universidad del Estado de Sao Paulo, comentó a Sputnik que la diversificación de acuerdos en la industria de defensa es crucial para el país.Según el experto, la India es un país muy avanzado en el área espacial, pero tiene un nivel de desarrollo en tecnología militar próximo al de la industria brasileña. En consecuencia, la asociación podría dar buenos frutos para ambos países."En el caso indio, se encuentran en lo que podría llamarse una posición intermedia. Tienen este sector espacial muy desarrollado, tienen algunos sectores desarrollados, como [...] la producción de buques de superficie. Pero hay otros sectores en los que son equivalentes al desarrollo de la base industrial de defensa brasileña", explicó.Entre los ámbitos en los que existe una mayor similitud entre ambas naciones figura la producción de aviones de combate, que, en el caso de la India, mantiene una sólida asociación con Rusia desde el periodo soviético.¿Cuál es la relación de la India con Brasil?Con una cooperación histórica entre ambos países que se remonta a la década de 1960 en foros multilaterales, Brasil y la India iniciaron relaciones diplomáticas y comerciales en 1948, poco después de la independencia india del Reino Unido.En 2009, fueron decisivos en la creación de los BRICS, junto con China y Rusia. Para el experto de Sao Paulo, el hecho de que sean miembros fundadores del grupo es un "facilitador adicional para que se aproximen en diversos sectores, como el militar".El experto cree que el avance de la cooperación entre los países del sur global se está convirtiendo cada vez más en una alternativa a la influencia económica y militar de Estados Unidos."Con el paso de los años, [el liderazgo estadounidense] también lo perderá China, aunque tengan modelos de política exterior diferentes. Estados Unidos tiene un modelo político más intervencionista, mientras que los chinos actúan más a través del diálogo en su política exterior. Así que creo que es muy positivo y muy interesante que Brasil se acerque cada vez más a los países BRICS, especialmente a la India, donde podría haber complementariedad en este sector de la industria de defensa", destacó.La India tiene el cuarto mayor presupuesto militar del mundoA su vez, Lier Pires Ferreira, doctor en Derecho e investigador del Laboratorio de Estudios Políticos sobre Defensa y Seguridad Pública de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, indicó a Sputnik que el país asiático tiene actualmente el cuarto mayor presupuesto de defensa del mundo, detrás de Estados Unidos, China y Rusia, que asciende a 80.000 millones de dólares al año.El complejo militar-industrial indio, según Pires, comenzó a construirse en la década de 1940, y el país ya es capaz de fabricar sofisticados sistemas de defensa."El país también es capaz de producir portaviones como el INS Vikrant, así como fragatas, corbetas y patrulleras armadas con todo tipo de misiles y torpedos de corto y medio alcance, y recientemente ha añadido un segundo submarino nuclear a su arsenal, el INS Arighaat. Por último, nunca se insistirá lo suficiente en que la India es una potencia nuclear con un sofisticado sistema de misiles balísticos", resumió.En vista de ello, el reciente acercamiento militar entre Brasil y la India está vinculado a la compra de armamento indio y también al desarrollo común de la industria bélica en ambos países.¿Cuántos submarinos nucleares tiene Brasil?En proceso de desarrollo a través de Prosub, Brasil aún no tiene ningún submarino nuclear en operación. Con un vasto litoral repleto de riquezas en toda la zona de la Amazonia Azul, el experto Lier Pires sostiene que el país necesita contar con medios eficientes para defender su territorio, lo que se vería muy reforzado con equipos navales."El desarrollo del submarino nuclear brasileño, a través de Prosub, en asociación con Francia, aún no ha alcanzado el éxito esperado. La última previsión es que el submarino nuclear brasileño esté finalizado en 2029 y botado definitivamente en 2033. En este contexto, la asociación con la India ampliaría las capacidades navales de Brasil y daría un nuevo impulso al programa brasileño de fragatas de la clase Tamandaré, actualmente en desarrollo en asociación con ThyssenKrupp. Como la asociación con los indios incluye la transferencia de tecnología, la iniciativa sería muy interesante para Brasil", afirma.Además, el analista aseguró que el 70% de la flota de la Marina brasileña se desmovilizará hasta 2028, lo que hace que la modernización estratégica con "buques y armas más modernos y tecnológicamente avanzados" sea una necesidad urgente."Sin embargo, es cierto que países con una larga historia de dominio, como Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y la propia Alemania, con la que desarrollamos las centrales nucleares de Brasil en los años 70, son muy restrictivos a la hora de transferir tecnología.Miembros del BRICS, las relaciones económicas entre los dos países han ido creciendo en los últimos años, alcanzando un récord entre 2022 y 2023, con un flujo comercial de 15.200 millones de dólares (85.400 millones de reales), lo que representa un crecimiento del 31,4% respecto al año anterior, y la India saltando del puesto 26 al 13 entre los destinos de las exportaciones brasileñas. Además de las relaciones comerciales, también hay un acercamiento en la cooperación de ambas naciones en la industria de defensa.

https://noticiaslatam.lat/20240819/india-debe-evadir-el-bombo-occidental-de-la-discordia-geopolitica-a-favor-del-sur-global-1156911293.html

https://noticiaslatam.lat/20240828/pragmatismo-diplomatico-y-negociacion-como-equilibra-brasil-sus-relaciones-con-china-y-la-ue-1157089398.html

https://noticiaslatam.lat/20240813/brasil-afirma-que-el-mercosur-tiene-mucho-para-hacer-en-conjunto-con-china-1156789154.html

brasil

la india

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Lucas Morais

Lucas Morais

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Lucas Morais

brasil, la india, 🛡️ industria militar, 💬 opinión y análisis