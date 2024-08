https://noticiaslatam.lat/20240828/pragmatismo-diplomatico-y-negociacion-como-equilibra-brasil-sus-relaciones-con-china-y-la-ue-1157089398.html

Pragmatismo diplomático y negociación: ¿cómo equilibra Brasil sus relaciones con China y la UE?

Además, ¿qué puede significar para Brasil la entrada en la Franja y la Ruta, también conocida como la Nueva Ruta de la Seda? ¿Qué condiciones debe establecer Brasil para que la adhesión al plan chino sea importante para el desarrollo del país sudamericano?¿Puede el Gobierno brasileño equilibrar los intereses de Washington y Pekín?Rafael Pons Reis, doctor en Sociología Política por la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC) y profesor del Centro Universitario Internacional Uninter, indicó que para lograr este equilibrio, Brasil necesita adoptar una postura pragmática y señala que el país cuenta con elementos que preparan a los diplomáticos brasileños para esta "postura asertiva".La adhesión a la Nueva Ruta de la Seda podría reforzar aún más las relaciones con China y también con los BRICS, en los que, según el analista, Brasil estaría perdiendo un poco de fuerza, ya que la entrada de nuevos miembros "debilitó un poco la posición negociadora de Brasil".Para equilibrar sus acciones hacia Estados Unidos, Pons Reis cree que el Gobierno brasileño, especialmente en la figura del presidente Luiz Inacio Lula da Si lva, debe evitar hacer discursos improvisados que adopten posturas ideológicas que afecten a la parte estadounidense."Eso no es apropiado para Brasil. Brasil necesita dejar de involucrarse en cuestiones que no le conciernen", señaló, citando las consideraciones del presidente brasileño en situaciones como los conflictos en Ucrania y la Franja de Gaza.Sin embargo, para no ser rehén de ninguno de los países, el analista explica que Brasil necesita "saber negociar" y construir un conjunto de asociaciones.Brasil en la Nueva Ruta de la Seda: ¿lo hará o no lo hará?La iniciativa china de la Franja y la Ruta cumplió 10 años en 2023 y ya abarca 150 países. En cuanto a la estrategia, según Bruno Hendler, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de Santa María, es necesario entender que es "una marca distintiva de la política exterior de China, que busca consolidarse como gran potencia".El gigante asíatico impulsa así la inversión en sectores que son vectores de proyección de la política exterior y económica.Para el analista, la visión del mundo de China dificulta el análisis desde una perspectiva occidental basada en el análisis de los perjuicios y beneficios.En este sentido, como Brasil está cubierto por este paraguas chino, incluso sin unirse a la Nueva Ruta de la Seda, el país ya se ve cómo el sector energético, por ejemplo, estaba comprado por empresas estatales chinas, subrayó Hendler.La entrada de Brasil en la iniciativa, por lo tanto, es vista por el analista como algo que debería ocurrir naturalmente, dada la proximidad entre los dos países. Brasil es socio estratégico de China desde 1993. El vínculo se reforzó principalmente tras la creación de la Comisión Sino-Brasileña de Alto Nivel de Concertación y Cooperación (Cosban).Para Pons Reis, la entrada de Brasil en la Iniciativa puede considerarse beneficiosa, siempre que los términos de la negociación sean favorables para los brasileños.En otras palabras, la presencia en proyectos globales de desarrollo "tiende a acercar a Brasil a una mayor participación en las cadenas globales de valor y en la infraestructura del comercio internacional", argumentó Pons Reis.En el caso de Brasil, la inversión china podría dirigirse en general al sector de las infraestructuras y a sectores "como la construcción de puertos y carreteras para mejorar el flujo de materias primas agrícolas que los chinos tienen en el punto de mira", explicó.Respecto a esto último, Brasil podría beneficiarse de una subvención que China estaría dispuesta a conceder en el sector tecnológico, lo que sería importante para el país sudamericano. Tales inversiones, resaltó el experto, podrían llevar a Brasil a aumentar el valor añadido de sus productos agrícolas, pero no sólo eso. Sería interesante que el país aumentara el valor añadido de sus productos mediante inversiones sostenibles."Necesitamos hacer más compleja nuestra economía e invertir en infraestructuras y tecnología, especialmente en el área relacionada ahora con las energías renovables. Quizá sea esta una de las formas en que Brasil puede intentar equilibrar más su balanza comercial, especialmente con China", afirmó.Brasil en la Nueva Ruta de la Seda: ¿hay sectores más beneficiados que otros?Hipotéticamente, dado el escenario actual, los analistas pueden señalar sectores que, de momento, se beneficiarían del acuerdo. Como China es el país que más invierte en energías renovables en el mundo, "el gran salto de China a Brasil pasa por la economía verde, la energía sostenible", indicó Hendler.Los sectores que podrían perder terreno, de acuerdo con el analista, podrían ser el de la construcción. Mientras que en la década de 2000 las empresas constructoras se convirtieron en grandes campeonas nacionales con mercados en Sudamérica y África, tras la operación Lava Jato se produjo la destrucción de esta pujante industria nacional.Es más, también podría abrir la entrada a los sectores de tecnología de la información y servicios en el país, señaló."Empresas gigantes como Huawei están intentando entrar aquí y controlar todo el 5G", añadió Pons Reis, haciendo hincapié en la fuerza tecnológica china que quiere llegar a Brasil, dejando atrás la imagen que se ha popularizado de los productos "made in China" como sinónimo de pequeños objetos manufacturados.

