https://noticiaslatam.lat/20240819/india-debe-evadir-el-bombo-occidental-de-la-discordia-geopolitica-a-favor-del-sur-global-1156911293.html

India debe evadir "el bombo occidental de la discordia geopolítica" a favor del sur global

India debe evadir "el bombo occidental de la discordia geopolítica" a favor del sur global

Sputnik Mundo

Los países del sur global deben avanzar hacia una verdadera cooperación para el desarrollo y no caer en la trampa de naciones como Estados Unidos que buscan... 19.08.2024, Sputnik Mundo

2024-08-19T03:05+0000

2024-08-19T03:05+0000

2024-08-19T03:05+0000

internacional

brics

política

seguridad

narendra modi

china

washington

eeuu

global times

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/06/09/1155352484_0:232:3072:1960_1920x0_80_0_0_d05fbbfbec4f3bb5b464abb9cf27c781.jpg

El medio hizo referencia a las recientes declaraciones del primer ministro indio, Narendra Modi, quien propuso el 17 de agosto la creación de un "Pacto Mundial para el Desarrollo" centrado en el ser humano para el sur global, con el fin de facilitar el comercio, el intercambio de tecnología y la financiación en condiciones favorables.La nueva iniciativa, anunciada en la tercera Cumbre virtual de la Voz del Sur Global, organizada por India, fue considerada por algunos medios de comunicación indios como una posible alternativa a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés) propuesta por China.El Global Times recordó, sin embargo, que India ha impuesto severas barreras comerciales y de inversión a las empresas chinas. "¿Qué podemos esperar de la nueva iniciativa?", se cuestiona en el texto.De acuerdo con el Global Times, es innegable que India ocupa una posición crucial dentro del sur global, y que su participación activa en la cooperación global sur-sur es de gran importancia para promover la cooperación entre los países en desarrollo.Pero, afirmó el rotativo asiático, para que pueda desempeñar plenamente este papel, "India necesita alinear su mentalidad con los principios de la cooperación sur-sur —es decir, abierta, inclusiva y mutuamente beneficiosa— en lugar de dejarse llevar por el bombo publicitario occidental de la discordia geopolítica".Según el Global Times, debido al temor a perder la hegemonía mundial, Estados Unidos y algunas otras potencias occidentales están tratando de sembrar la discordia entre los países del sur global, obstaculizando su capacidad para trabajar juntos hacia objetivos compartidos.El diario mencionó, por ejemplo, como algunos think tanks y medios de comunicación occidentales suelen vincular los temas relacionados con el sur global a luchas geopolíticas, como la supuesta competencia entre China e India por la influencia .Se mencionó un artículo publicado en Foreign Affairs en diciembre de 2023, en el que el think tank estadounidense Council on Foreign Relations afirmaba que "India y China compiten por configurar el futuro del sur global, y si Washington ayuda a Nueva Delhi a conseguir un papel más importante entre estos Estados, podría debilitar el atractivo de un orden liderado por China"."Pero la cooperación Sur-Sur nunca debe verse como un escenario para la rivalidad geopolítica, sino como una plataforma para el desarrollo y la prosperidad compartidos", afirmó el diario."India (…) necesita definir su papel centrándose no sólo en los beneficios que puede y va a recibir de la cooperación, sino también en las contribuciones que puede y debe hacer, como infraestructuras, inversiones y apoyo a la colaboración. También es esencial que grandes mercados como India y China adopten un enfoque más inclusivo y abierto", concluyó el periódico.

https://noticiaslatam.lat/20240816/asi-es-como-occidente-esta-utilizando-el-mundo-academico-como-herramienta-politica-contra-china-1156859081.html

china

washington

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

brics, política, seguridad, narendra modi, china, washington, eeuu, global times