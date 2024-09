https://noticiaslatam.lat/20240904/canciller-de-bolivia-los-brics-son-una-alternativa-para-afrontar-crisis-mundiales--video-1157262003.html

Canciller de Bolivia: los BRICS son una "alternativa" para afrontar crisis mundiales | Video

MONTEVIDEO (Sputnik) — El grupo de los BRICS representa una alternativa para abordar las múltiples crisis que afronta actualmente el mundo, dijo en entrevista...

La ministra consideró que en el mundo están ocurriendo cambios "muy trascendentales" en las "estructuras de las sociedades humanas".El BRICS "realmente se constituye en este nuevo ordenamiento multipolar como una gran alternativa económica y política", resaltó.Asimismo, dijo que su Gobierno está haciendo lobby para poder ganar apoyos durante la próxima cumbre de los BRICS, que tendrá lugar en la ciudad rusa de Kazán en octubre próximo, y así lograr el ingreso del país al bloque. La canciller confirmó que el presidente boliviano Luis Arce acudirá a la cita.Sosa reconoció, no obstante, que el proceso para ingresar al BRICS puede tomar tiempo.Rusia asumió el 1 de enero pasado la presidencia rotatoria del grupo BRICS para 2024, año que empezó con la admisión de nuevos miembros.Además de Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, a los que el grupo debe sus siglas, ahora lo integran también Arabia Saudita, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán.Actualmente, el grupo representa casi la mitad de la población mundial, más del 40% de la producción global del crudo y alrededor de un 25% de las exportaciones mundiales.Rusia planea organizar este año más de 250 eventos en 11 regiones en el marco de su presidencia, incluida la XIV Cumbre de los BRICS en la ciudad de Kazán del 22 al 24 de octubre.El desafío para América Latina En otro orden de cosas, la canciller boliviana afirmó que el gran reto actual de América Latina es mantenerse como una zona de paz, apostando a la unidad.Sosa consideró que la integración latinoamericana es clave para que la región pueda afrontar sus desafíos."Necesitamos estar unidos, tener una visión de integración, de respeto a la autodeterminación de los pueblos, a la democracia y sobre todo creo que debemos velar por la paz; es lo mejor, porque nada bueno nos traen situaciones de conflicto en absoluto, nos traen muerte, desintegración y eso no nos hace nada bien, entonces creo que es un desafío muy grande para los países latinoamericanos realmente luchar por esto", sostuvo.La ministra boliviana habló con Sputnik en el marco de una reunión de cancilleres del Mercosur que se celebró el lunes en Montevideo. El principal objetivo de su visita a Uruguay fue formalizar la participación de Bolivia como miembro pleno del bloque, tras 18 años de espera.El Mercosur es el quinto bloque económico más grande del mundo y fue fundado por Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, el 26 de marzo de 1991, en Asunción.El factor VenezuelaCon respecto a la crisis postelectoral en Venezuela, la ministra opinó que la situación que vive la nación caribeña es parecida a la que atravesó Bolivia en 2019.Venezuela celebró elecciones el 28 de julio y en ellas resultó reelecto el presidente Nicolás Maduro, con el 51,2% de los votos, según datos del Consejo Nacional Electoral convalidados a fines de agosto por el Tribunal Supremo de Justicia.Sin embargo, la oposición venezolana y Gobiernos de varios países latinoamericanos, además de Estados Unidos, rechazan los resultados, acusaron de fraude al oficialismo y reconocieron como ganador al candidato Edmundo González.Mientras, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva propuso a Venezuela celebrar nuevas elecciones, conformar un Gobierno de coalición y publicar las actas de votación para resolver el diferendo.El 25 de agosto, el Gobierno de Bolivia reafirmó su apoyo a Maduro y repudió los intentos de cuestionar desde fuera su reelección para un tercer mandato. Rusia, China, Cuba, Irán y otros países reconocieron los resultados en Venezuela y elogiaron su proceso electoral.Esta división en el continente y los reclamos internacionales recordaron a la canciller boliviana la situación que en 2019 atravesó su país cuando el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, impulsó una auditoría de las elecciones presidenciales que ganó el exmandatario Evo Morales (2006-2019).Los resultados preliminares de esa auditoría hacían referencia a supuestas irregularidades, más tarde desmentidas, pero eso agravó la situación política y social en Bolivia, con protestas, marchas, enfrentamientos en las calles y rebelión policial, que llevó a que el exjefe de Estado se viera obligado a dimitir y refugiarse a Argentina.Mientras, en Bolivia asumía la jefatura de Estado la presidenta de facto Jeanine Áñez (2019-2020), que en 2022 fue condenada a 10 años de prisión por incitar el golpe de Estado."El pueblo estuvo defendiendo su gobierno"En otro orden de temas, Sosa aseguró que todavía existen iniciativas golpistas en su país desde la última intentona de junio pasado.La canciller afirmó que el golpe fallido de junio "dejó una gran lección" para Bolivia."Ha sido ratificar y fortalecer la unidad del pueblo boliviano, el cual realmente como boliviana me siento muy orgullosa. Fue sorpresa que nos quisieron realmente dar unos aventureros del Ejército, que por la fuerza querían llegar a tomar el palacio de Gobierno. Intentaron realmente con la tanqueta abrir las puertas para entrar a la sede del Gobierno y ahí fue la respuesta inmediata del pueblo boliviano", recordó.Sosa destacó que la movilización popular contra el golpe fue instantánea y espontánea.El 26 de junio, un grupo de militares bolivianos liderados por el destituido comandante del Ejército general Juan José Zúñiga se posicionaron armados en la Plaza Murillo de La Paz y avanzaron con una tanqueta sobre el Palacio Quemado (Palacio de Gobierno), con el presunto objetivo de "restituir la democracia" y liberar a "presos políticos".Tras una intervención directa del presidente Luis Arce, quien enfrentó cara a cara a Zúñiga en la puerta de la sede presidencial, los militares insurrectos depusieron las armas.Zúñiga y otros altos mandos castrenses involucrados fueron detenidos, mientras que Arce designó como nuevo comandante en jefe del Ejército a José Wilson Sánchez, quien llamó a todos los militares movilizados a que regresaran a los cuarteles y prometió defender al "Gobierno legalmente constituido".En ese sentido, la canciller boliviana expresó su agradecimiento a los países y organizaciones internacionales que condenaron de inmediato aquella intentona golpista.La ministra subrayó que el mayor patrimonio de los bolivianos es la democracia, "porque es el respeto a la vida, a la libre circulación, a la libre expresión".La ministra dijo también que Bolivia se ha esforzado por preservar sus instituciones democráticas, particularmente desde el golpe de 2019."A nosotros nos costó volver a recuperar la democracia después del golpe del 2019, costaron más de 36 vidas, miles de personas heridas, perseguidos, exiliados, torturados, realmente todo el pueblo boliviano tenemos grandes lecciones de lo que es un golpe de Estado", aseguró.En 2019, durante la gestión de Áñez, al menos 37 personas perdieron la vida en la masacre de Senkata en El Alto (oeste), cuando fuerzas militares reprimieron a manifestantes contra su gobierno de facto.

2024

