China hace un "reconocimiento a América Latina" como una región fuerte pese a la injerencia de EEUU

El mensaje enviado por China a Estados Unidos sobre su intromisión en los asuntos locales de América Latina es un reconocimiento al papel de la región en las... 03.09.2024, Sputnik Mundo

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/09/02/1157223230_0:62:600:400_1920x0_80_0_0_e8a4e69c0b566df41b6df4bc6da84b69.jpg

"China hace un reconocimiento a América Latina y a la idea de que el mundo de hoy es multipolar (...) [Pekín] hace un llamado, de manera políticamente correcta, para exponer que las cosas han cambiado (...) y que Latinoamérica es una región abierta al mundo, que ha logrado diversificar sus relaciones exteriores", precisa.El especialista agrega que, en la actualidad, la doctrina Monroe aplicada por Washington desde hace más de 200 años, ha quedado rezagada frente a la evolución de los lazos que los países anteriormente subyugados a sus intereses, han forjado con otras entidades.En este sentido, en una charla para este medio, el maestro en relaciones internacionales por la UNAM, Rubén Ramos Muñoz, acota que, ante este escenario, Washington no tendrá otra opción más que moderar su actuar en Latinoamérica."A EEUU no le quedará de otra más que tratar bien a los países del continente americano para evitar que volteen bandera y se vayan hacia el entorno chino (...) Debemos estar pendientes de si [las autoridades estadounidenses] forjan medidas favorables o crean su propio acabose", subraya.El 29 de agosto, el vocero del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, señaló que Washington debía frenar las acciones injerencistas en Latinoamérica y establecer vínculos donde todos los participantes tuvieran buenos resultados."Instamos a Estados Unidos a descartar la desfasada doctrina Monroe y el intervencionismo lo antes posible, a detener las acciones unilaterales basadas en la intimidación, la coerción, las sanciones y bloqueos, y a desarrollar relaciones, así como tener una cooperación mutuamente beneficiosa con los países de la región", comentó en una rueda de prensa.Asimismo, Lin indicó que las relaciones de poder estadounidenses y la insistencia en mantener la hegemonía de la nación norteamericana van contra "la imparable tendencia histórica de los países latinoamericanos a mantenerse independientes y fortalecerse a través de la unidad, [por lo que los deseos de EEUU] no cuentan con ningún apoyo y están condenados a ser arrojados al basurero de los tiempos".El caso mexicanoLas declaraciones del funcionario chino surgieron tras ser cuestionado sobre las tensiones que se suscitaron principalmente a finales del mes de agosto, cuando el embajador de EEUU en México, Ken Salazar, comentó que la iniciativa para reformar el Poder Judicial mexicano ponía en peligro la relación comercial bilateral, ya que representaba un riesgo para la democracia nacional.Esto causó la respuesta del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que las críticas del diplomático estadounidense eran injerencistas y violaban la soberanía del país latinoamericano. Este mismo señalamiento lo hizo con el embajador de Canadá, Graeme Clark.La situación escaló a tal nivel que el mandatario mexicano envió notas diplomáticas a los gobiernos de ambas naciones y pausó la relación con las embajadas involucradas en la confrontación, esto sin romper los lazos diplomáticos con sus países.En este mismo sentido, Ramos Muñoz ahonda que el lazo entre México y Pekín continuará, pero sin un tratado de libre comercio a la vista, debido a la cláusula 32.10 del T-MEC, que sostiene con Washington y Ottawa, donde no puede tener un acercamiento de esta índole con ninguna economía de no mercado como la comandada por el presidente Xi Jinping, es decir, que es regulada por el Estado.A pesar de eso, "China tratará de acercarse a través de medios diplomáticos a México porque representa una plataforma para poder llegar al resto de los países latinoamericanos", pondera el también experto en negociaciones de política exterior.Esto se da cerca de la renegociación del T-MEC, que se llevará a cabo en 2026, y ante la revisión del lazo comercial entre México y Pekín, esto después de que las autoridades mexicanas consideraran que el comercio bilateral es desigual.Las tensiones con HondurasMientras tanto, la situación de Honduras está relacionada con el tratado de extradición que sostenía con EEUU, mismo que fue concluido tras los comentarios realizados por la embajadora estadounidense en el país, Laura Dogu, quien mencionó que Washington estaba preocupado por el acercamiento de la nación centroamericana con Venezuela."Fue bastante sorprendente" ver a las autoridades hondureñas sentadas al lado de "un narcotraficante", en referencia a Padrino López, ministro de Defensa venezolano. "No podía entender por qué ellos decidieron hacer eso", insistió la diplomática ante periodistas.Estos señalamientos fueron catalogados por Tegucigalpa como "intolerables" e "injerencistas"."La injerencia y el intervencionismo de Estados Unidos, así como su intención de dirigir la política de Honduras a través de su embajada y otros representantes, es intolerable. Agreden, desconocen y violan impunemente los principios y prácticas del derecho internacional, que promueven el respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la paz universal. Basta", señaló la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, el 29 de agosto.Al respecto, Ramos Muñoz, quien también es docente en la UNAM, hace énfasis en que esta situación es muy similar a la que se observó recientemente con las elecciones presidenciales en Venezuela, donde Washington también intentó interferir.Para concluir, el especialista comenta que estos movimientos son un claro ejemplo de la multipolaridad que ocurre en el mundo, donde EEUU y sus aliados son cada vez más relegados."China y Oriente observan la decadencia de Washington, por lo que es el momento de aprovechar la política exterior que, recordemos, es de coyunturas. Cuando se dan ciertas condiciones, es momento de actuar. China analiza hacia cómo se está reconfigurando el mundo hacia una era multipolar; empieza poco a poco a mostrar sus cartas diplomáticas para influir y posicionarse como líderes", finaliza.

