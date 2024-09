Netanyahu se niega a rendirse ante manifestantes israelíes que exigen un acuerdo sobre los rehenes

“No me rendiré ante la presión”, declaró Netanyahu durante la inusual conferencia de prensa un día después de que una huelga general paralizara gran parte del país. "Nadie está más comprometido que yo con la liberación de los rehenes, pero nadie me va a sermonear", añadió, insistiendo en que hay "ciertas cosas en las que no vamos a ceder" en las negociaciones con Hamás.