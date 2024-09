https://noticiaslatam.lat/20240902/biden-cree-que-netanyahu-no-hace-lo-suficiente-para-rescatar-a-los-rehenes-en-gaza-1157231260.html

Biden cree que Netanyahu no hace lo suficiente para rescatar a los rehenes en Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, fue señalado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por no hacer lo suficiente para rescatar a los... 02.09.2024, Sputnik Mundo

Luego de enfrentar el pasado fin de semana masivas manifestaciones por los civiles israelíes que aún siguen secuestrados, el líder del país hebreo fue criticado por el presidente Biden por no avanzar en la liberación de los rehenes.Sus comentarios se produjeron un día después de que se encontrara el cadáver del israelí-estadounidense Hersh Goldberg-Polin en un túnel bajo la ciudad de Rafah.Se prevé que el Gobierno estadounidense presenté durante los próximos días un último plan de alto al fuego a Israel y Hamás que, si no es aceptado por las dos partes, podría suponer el abandono de las negociaciones, según versiones de varios medios, entre ellos The Washington Post, que citó a un alto funcionario de la Administración Biden.Biden hizo estas declaraciones a los periodistas antes de dirigirse a la Sala de Situaciones, donde él y la vicepresidenta Kamala Harris se reunieron con el equipo negociador del acuerdo sobre los rehenes tras el asesinato el 31 de agosto de Hersh Goldberg-Polin, y de otros cinco rehenes, por parte de Hamás."Durante la reunión, el presidente Biden y la vicepresidenta Harris recibieron información actualizada del equipo negociador estadounidense sobre el estado de la propuesta de puente presentada por Estados Unidos, Qatar y Egipto", informó la Casa Blanca en un comunicado.Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, respondió con un discurso el 2 de septiembre a las masivas protestas en su contra y a las declaraciones de Biden.Durante el mismo discurso, Netanyahu dijo que estaba dispuesto a llevar a cabo la primera fase del alto el fuego, un plan que incluiría la liberación de algunos rehenes, una retirada parcial de las tropas israelíes y la liberación de algunos prisioneros retenidos por Israel. Pero rechazó una retirada total de Gaza.

