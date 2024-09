https://noticiaslatam.lat/20240902/la-mayoria-de-los-israelies-estan-enfadados-con-el-gobierno-de-netanyahu-1157227832.html

Muchos israelíes "están enfadados" con el Gobierno de Netanyahu

Muchos israelíes "están enfadados" con el Gobierno de Netanyahu

Miles de manifestantes salieron a las calles de Israel para pedir al Gobierno de Benjamín Netanyahu que negocie la liberación de los rehenes que Hamás mantiene... 02.09.2024, Sputnik Mundo

Mientras a muchos israelíes no les agrada Netanyahu y su Gobierno, la mayoría de ellos "no tienen una alternativa para su guerra y, quizá, no la quieran", dijo el doctor Ori Goldberg , experto en política israelí.Goldberg notó que el hecho de que en las calles israelíes ahora consideren al Gobierno como un "factor hostil" es una novedad, y que si bien los ciudadanos "apoyan [en distintos grados] la idea de una guerra contra Hamás", las muertes de esos seis rehenes la semana pasada "cambiaron el estado de ánimo y el ambiente".El experto también sugirió que las negociaciones de alto al fuego entre Israel y Hamás estaban "en un punto muerto" incluso antes de la muerte de los rehenes, pero dijo que Netanyahu en realidad puede ceder a la presión estadounidense y aceptar la propuesta de acuerdo de alto al fuego elaborada por la Administración Biden.Si bien es poco probable que las protestas en Tel Aviv provoquen la renuncia del primer ministro, también ponen de relieve "una creciente polarización dentro de la sociedad israelí", añade el profesor asociado adjunto de la Universidad de Georgetown en Catar, Luciano Zaccara.Zaccara también sostiene que es poco probable que las protestas afecten las negociaciones entre Israel y Hamás, "ya ​​que desde el principio Netanyahu parecía no estar demasiado preocupado por la oposición de una parte de la sociedad".

